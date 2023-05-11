Данилов — о первом сбитом Кинжале: Безупречная работа Patriot. Россияне в шоке, партнеры приятно удивлены 11 мая, 09:55 Обломки сбитой над Киевом баллистической ракеты Кинжал (Фото:Скриншот видео Bild)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что партнеры Украины «приятно удивлены» первым уничтожением российской баллистической ракеты Кинжал.

Об этом он сказал в эфире телемарафона в четверг, 11 мая.

«Мы получили соответствующие средства поражения — это Patriot, которые работают безупречно, в частности, как выяснилось, и по этим целям. И для россиян это был шок, потому что они считали, что ракеты Кинжал не в зоне нашего поражения», — сказал Данилов.

Видео дня

По его словам, на приеме в посольстве Великобритании, где проходила встреча с военными атташе стран-партнеров Украины, "все были приятно удивлены" профессиональной работой украинских сил ПВО.

Секретарь СНБО напомнил, что до передачи Patriot было много разговоров, что это очень сложная техника и для овладения нужно время.

«Как выяснилось, наши военные очень быстро учатся. Все были приятно удивлены, что у нас выходит. Нет такого оружия у России, которое мы, защищая нашу страну, не могли бы поразить», — добавил он.

6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что Украина впервые сбила российскую аэробалистическую ракету Кинжал в районе Киева в ночь на 4 мая.

Вскоре спикер Министерства обороны США Патрик Райдер также подтвердил, что защитники Украины перехватили Кинжал с помощью системы ПВО Patriot.