Почему Россия начала обстреливать Киев Искандерами 2 июня, 07:13 NV Премиум

Построенная в Киеве и Киевской области система ППО демонстрирует феноменальную эффективность

Использование врагом баллистических ракет, в частности Искандер-М и Искандер-К, вот в чем опасность. Если речь о баллистической ракете Искандер-М (9М723), то это ракета оперативно-тактического ракетного комплекса сухопутного базирования, более известного как ОТРК Искандер. Если речь идет об авиационной версии Искандера, то это так называемый «гиперзвуковой» ракетный комплекс Кинжал (Х-47М2), запускаемый с истребителей МиГ-31К. Конечно, Кинжал имеет определенные отличия, некоторую модификацию двигателя и т. д. , но в целом это тот же Искандер с теми же принципами работы.

Видео дня

Что касается отличий между Искандер-М и Искандер-К (9М728), то последняя это — аэробаллистическая ракета. Дело в том, что Искандер-К был разработан на базе крылатой ракеты Калибр и обладает ее свойствами. И если Искандер-М имеет дальность полета до 500 км, то дальность полета ракеты Искандер-К более 500 км.

Если говорить об опасности баллистических ракет, то в первую очередь у них достаточно высокая скорость полета, особенно у Кинжалов — почти 12 тыс. км/ч. А когда они заходят на цель, то снижают эту скорость. Учитывая это, чем меньше расстояние до цели, тем меньше времени, чтобы отреагировать на угрозу. Поэтому, к сожалению, если происходит пуск баллистических ракет с небольших расстояний, это и есть наибольшая угроза.

29 мая и в ночь на 1 июня пуски Искандеров по Киеву были осуществлены с севера, и это расстояние ракеты преодолели за минимальное время, однако украинские силы ПВО успели на это отреагировать. Все выпущенные врагом ракеты были перехвачены ЗРК Patriot. Кроме того, когда россияне осуществляли удары по Киеву «гиперзвуковыми» ракетами Кинжал, то и они почти все были перехвачены.

У нас пока что наиболее эффективно защищен только Киев

Поэтому для тех районов, где размещены ЗРК Patriot, такой опасности, можно сказать, уже нет. Потому что этот ЗРК, а также SAMP/T, проектировался как система, способная перехватывать баллистические цели. Конечно, те города, которые не имеют такой противовоздушной защиты, как Киев, сейчас находятся в опасности.

Считаю, что массированное использование баллистических ракет против Киева — это поиск ЗРК Patriot,