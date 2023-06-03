«Их должно быть больше». Нидерланды будут работать над поставкой дополнительных систем Patriot для Украины 3 июня, 16:49 Patriot (Фото:Bundeswehr/www.flickr.com)

Правительство Нидерландов активно побуждает страны внутри и вне Европы к поставке дополнительных систем Patriot в Украину. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время пресс-конференции в Кишиневе, сообщает Интерфакс-Украина.

Рютте подчеркнул, что эти системы играют важную роль в уничтожении российских ракет и уже спасли много жизней.

Однако он отметил, что количество таких систем должно быть увеличено.

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«Их должно быть больше, поэтому мы заняты оказанием давления на страны в Европе, а также за ее пределами, у которых есть много систем Patriot. Так что здесь мы работаем за кулисами», — сказал он.

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью WSJ отметил, что для защиты украинского неба нужно 50 батарей Patriot. По его словам, только они могут сбивать все виды российских ракет.

«Реальность такова: 50 батарей Patriot — и в большинстве случаев люди не будут гибнуть», — пояснил он.

6 мая командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил, что украинские военные впервые благодаря ЗРК Patriot сбили российскую аэробаллистическую ракету Кинжал в районе Киева в ночь на 4 мая. Представители власти говорили, что союзники «были приятно удивлены».

В ночь на 16 мая Россия атаковала Украину 18 различными типами ракет, в том числе шестью Кинжалами. Их все уничтожили силы ПВО. СМИ сообщили о повреждении системы Patriot, однако уже 19 мая представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что она уже работает.

Инфографика: NV