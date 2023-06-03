Украине нужно 50 батарей Patriot, чтобы Россия перестала запугивать миллионы людей — Зеленский 3 июня, 14:50 Зеленский подчеркнул, что Украине нужно больше систем Patriot (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский отметил, что американская ЗРК Patriot — это единственное оружие, которое может сбивать некоторые виды российских ракет, поэтому Украине нужно больше таких систем.



Читайте также: Александр Коваленко Почему Россия начала обстреливать Киев Искандерами

«На сегодня единственное оружие, способное останавливать некоторые виды ракет РФ, которые она применяет по нашему гражданскому населению, школам, инфраструктуре, энергетической системе, единственная система в мире — это Patriot. Этому научила эта война. Есть оружие, которое просто выключает России возможность запугивать десятки миллионов людей — Patriot», — сказал Зеленский в интервью WSJ.

Видео дня

«Реальность следующая: 50 батарей Patriot — и в большинстве люди не будут гибнуть», — добавил глава государства.



6 мая в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что украинские военные сбили впервые сбили российскую ракету Кинжал с помощью комплекса Patriot.

