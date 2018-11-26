Конфликт в Азовском море: МИД РФ вызвал поверенного в делах Украины

Временный поверенный в делах Украины в РФ в понедельник, 26 ноября, будет вызван в МИД России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Согласно ее заявлению, которое цитирует Интерфакс, "поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны".

На данный момент временным поверенным в делах Украины в РФ является дипломат Руслан Нимчинский.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В своем заявлении Захарова обвинила украинскую сторону в "несоблюдении Украиной правовых норм", а также "в спланированной провокации и агрессивных действиях". "Как мы понимаем, эта провокация и весь комплекс провокационных действий готовились заранее", - заявила глава российского МИД.

Напомним, в результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

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