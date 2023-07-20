«Сезон бавовны». Оккупанты не восстановили полноценное движение транспорта по Крымскому мосту — ОК Юг 20 июля, 09:23 Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские оккупанты еще не смогли полностью восстановить движение транспорта по Крымскому мосту, заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в четверг, 20 июля.

«Полноценного восстановления еще не произошло. Но все же они пытаются держать хорошую мину при плохой игре и понемногу запускают легковые автомобили по направлению Крымского моста», — сказала она в эфире телемарафона.

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Комментируя взрывы в оккупированном Крыму, Гуменюк заявила, что «сезон бавовны мы анонсировали».

«Мы его продолжаем и с нескрываемым удовольствием наблюдаем, как она цветет», — сказала она.

Инфографика: NV

Крымский мост: последние новости о подрыве

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.



Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».