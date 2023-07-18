«Нечем ответить на атаку». Как Крымский мост с «суперпутинского» проекта превратился в слабость РФ? Интервью с Преображенским 18 июля, 18:07 NV Премиум Закрытый после атаки Крымский мост, 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Иван Преображенский, политолог, в интервью Radio NV объяснил, как российскому диктатору Владимир Путину фактически нечем ответить на новую атаку одной из главных «гордостей» режима — удар по Крымскому мосту.

— Конечно, я должен начать с того, что произошло на Крымском мосту. <...> Если говорить о символической ценности Крымского моста, что бы вы в первую очередь упомянули?

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— Безусловно, это «суперпутинский» проект. Это личное его детище, которое под его, собственно, активным руководством строили его ближайшие друзья братья Ротенберги. На бюджетные пусть даже деньги, но тем не менее. Это проект, который должен был и, собственно, связывал оккупированный Крым с территорией России. Это был одновременно и просто гигантский проект в стиле советских проектов, который демонстрировал, что Россия в состоянии сделать то, чего не смог сделать и не захотел на самом деле по экономическим соображениям Советский Союз.