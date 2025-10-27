Враг продвинулся вблизи двух населенных пунктов в Днепропетровской области (Фото: DeepState)

Войска страны-агрессора России продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Днепропетровской и Харьковской областях, свидетельствует информация DeepState в понедельник, 27 октября.

По данным портала, оккупанты продвинулись вблизи Одрадного (Купянское направление) Харьковской области, а также у Вишневого и Злагоды (ранее — Первомайское), что на Александровском направлении, Днепропетровская область.

Фото: DeepState

Также DeepState уточнил ситуацию в Никаноровке Донецкой области — большая часть села, по данным с карт, находится под контролем захватчиков.

Ситуация в Днепропетровской области — главное

2 октября проект DeepState сообщил, что российские войска захватили два населенных пункта в Днепропетровской области и один — в Запорожской области: Калиновское, Ольговское и Березовое. Впоследствии 20-й армейский корпус сообщил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию в селе Калиновское, продвижение РФ остановлено.

3 октября в DeepState сообщили, что Силы обороны Украины провели успешную зачистку российских оккупантов в Сосновке, Хорошем, Новоселовке и Снежном в Днепропетровской области.

7 октября DeepState заявил, что российские войска оккупировали село Малиевка в Днепропетровской области, а также продвинулись возле еще нескольких населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

13 октября сообщалось об оккупации села Терновое в Днепропетровской области.

26 октября штурмовой полк Скала сообщил о зачистке от оккупантов села Егоровка Днепропетровской области.