Армия РФ захватила Малиевку на Днепропетровщине и продвинулась возле еще нескольких населенных пунктов — DeepState
Боец 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ВСУ стреляет из гаубицы М777 по российским оккупантам, Донецкая область (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)
Российские войска оккупировали село Малиевка в Днепропетровской области, а также продвинулись возле еще нескольких населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
Об этом сообщается в сводке проекта DeepState в понедельник, 6 октября.
По информации аналитиков, оккупанты имели успех вблизи Новоивановки и Охотничьего в Запорожской области, Вороного в Днепропетровской области, и Белой Горы в Донецкой области.
26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что войска России отказались от наступления на Новопавловском направлении после успехов Сил обороны Украины возле Доброполья в Донецкой области. По его словам, оккупантам не хватает сил для проведения решительной кампании в Днепропетровской области.
2 октября проект DeepState заявил, что российские войска захватили два населенных пункта на Днепропетровщине и один — в Запорожской области — Калиновское, Ольговское и Березовое. Впоследствии 20-й армейский корпус сообщил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию в селе Калиновское, продвижение РФ остановлено.