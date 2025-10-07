Армия РФ захватила Малиевку на Днепропетровщине и продвинулась возле еще нескольких населенных пунктов — DeepState

7 октября, 00:06
Боец 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ВСУ стреляет из гаубицы М777 по российским оккупантам, Донецкая область (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Российские войска оккупировали село Малиевка в Днепропетровской области, а также продвинулись возле еще нескольких населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

Об этом сообщается в сводке проекта DeepState в понедельник, 6 октября.

По информации аналитиков, оккупанты имели успех вблизи Новоивановки и Охотничьего в Запорожской области, Вороного в Днепропетровской области, и Белой Горы в Донецкой области.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что войска России отказались от наступления на Новопавловском направлении после успехов Сил обороны Украины возле Доброполья в Донецкой области. По его словам, оккупантам не хватает сил для проведения решительной кампании в Днепропетровской области.

2 октября проект DeepState заявил, что российские войска захватили два населенных пункта на Днепропетровщине и один — в Запорожской области — Калиновское, Ольговское и Березовое. Впоследствии 20-й армейский корпус сообщил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию в селе Калиновское, продвижение РФ остановлено.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Донецкая область Запорожская область Днепропетровская область Война России против Украины наступление РФ

