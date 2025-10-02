Враг оккупировал Ольговское, Березовое и Калиновское, а также продвинулся вблизи Новоивановки и Вороного, сообщили в DeepState (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Российские оккупанты захватили Ольговское, Березовое и Калиновское (Днепропетровская область), а также продвинулись вблизи Новоивановки и Вороного (Запорожская область).

Об этом 2 октября сообщил аналитический проект DeepState.

«Враг оккупировал Ольговское, Березовое и Калиновское, а также продвинулся вблизи Новоивановки и Вороного», — заявили сотрудники проекта.

Реклама

Фото: deepstatemap.live

Фото: deepstatemap.live

Фото: deepstatemap.live

Фото: deepstatemap.live

Фото: deepstatemap.live

Ранее, вечером 1 октября, проект DeepState сообщил, что Силы обороны зачистили от российских оккупантов село Новое Шахово Покровского района Донецкой области.

Контрнаступление ВСУ в Донецкой области — главное

18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.

20 сентября украинский президент сообщил, что в районах Доброполья и Покровска около 330 км под контролем ВСУ, 160 км — освобождены и более 170 км — зачищены от оккупантов.

23 сентября Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом сказал, что в сентябре ВСУ деоккупировали 360 квадратных километров и окружили 1000 российских солдат.

24 сентября глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что военнослужащие 1-го корпуса Нацгвардии Украины Азов, начиная с 4 августа, совместно с бойцами других подразделений Сил обороны освободили и зачистили от российских оккупантов восемь населенных пунктов в Донецкой области.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что на Добропольском направлении Силы обороны освободили 168 кв. км и зачистили от диверсионных групп — около 182 кв. км.