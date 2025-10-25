В Каменском Днепропетровской области прогремели взрывы, СМИ пишут о первой атаке КАБ на город

В городе Каменское Днепропетровской области в субботу, 25 октября, прогремел взрыв на фоне информации об угрозе применения авиационных бомб (укр. — КАБ).

Воздушные силы ВСУ писали о КАБ на Днепропетровщине в направлении Каменского.

Местные СМИ пишут, что город впервые был атакован авиабомбами, вероятно УМПБ-5Р, Гром-Е1.

Город Каменское расположен в Каменском районе на западе Днепропетровской области.

24 октября три российских КАБа впервые атаковали Одесскую область. Глава ОВА Олег Кипер заявил, что ПВО успешно отработала по воздушным целям врага и назвал авиабомбы новой угрозой для региона.

В Воздушных силах сообщили, что авиабомбы были выпущены с самолета Су-34. Украинская ПВО сбила две из трех авиабомб.