В Каменском Днепропетровской области прогремели взрывы, СМИ пишут о первой атаке КАБ на город
Город Каменское на западе Днепропетровской области могли впервые атаковать российские КАБы (Фото: kam.gov.ua)
В городе Каменское Днепропетровской области в субботу, 25 октября, прогремел взрыв на фоне информации об угрозе применения авиационных бомб (укр. — КАБ).
Воздушные силы ВСУ писали о КАБ на Днепропетровщине в направлении Каменского.
Местные СМИ пишут, что город впервые был атакован авиабомбами, вероятно УМПБ-5Р, Гром-Е1.
Город Каменское расположен в Каменском районе на западе Днепропетровской области.
24 октября три российских КАБа впервые атаковали Одесскую область. Глава ОВА Олег Кипер заявил, что ПВО успешно отработала по воздушным целям врага и назвал авиабомбы новой угрозой для региона.
В Воздушных силах сообщили, что авиабомбы были выпущены с самолета Су-34. Украинская ПВО сбила две из трех авиабомб.