В сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225 ОШП зачистили сразу 3 села в Днепропетровской области, еще одно село зачистила 141 ОМБр, сообщили в DeepState (Фото: 23-я ОМБр/ Генштаб ВСУ)

Об этом 3 октября сообщили представители аналитического проекта DeepState.

«Из наших источников стало известно, что в сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225 ОШП зачистили сразу 3 села в Днепропетровской области, еще одно село зачистила 141 ОМБр. Большинство позиций было передано другим механизированным подразделениям. Продолжаются мероприятия по стабилизации. В целях безопасности операции, о ее результатах на карте не сообщалось», — заявили они.

На данный момент, сообщили в DeepState, россияне возобновили попытки штурмов в районе Новоселовки и Снежного.

«Там снова фиксируется противник, но Силы Обороны пытаются не давать закрепиться врагу. Дополнительная проблема появилась из-за провала обороны дружественных сил южнее, ведь уже около недели подразделения в данном районе осуществляют работу в полуокружении, отсекая авангард противника от подступов к Орестополю», — подытожили сотрудники проекта.

Фото: t.me/DeepStateUA

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что войска России отказались от наступления на Новопавловском направлении после успехов Сил обороны Украины возле Доброполья в Донецкой области. По его словам, оккупантам не хватает сил для проведения решительной кампании в Днепропетровской области.

2 октября проект DeepState заявил, что российские войска захватили два населенных пункта в Днепропетровской области и один — в Запорожской области — Калиновское, Ольговское и Березовое. Впоследствии 20-й армейский корпус сообщил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию в селе Калиновское, продвижение РФ остановлено.

3 октября в DeepState заявили, что оккупанты продвинулись на Новопавловском направлении — вблизи Новоивановки в Запорожской области и Вербового — в Днепропетровской.