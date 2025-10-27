Украинские военные из отдельного штурмового полка Скала провели успешную операцию на Александровском направлении, ликвидировав российскую диверсионно-разведывательную группу в селе Егоровка Днепропетровской области.

Как сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, в населенный пункт на Днепропетровщине зашла значительная группа российской пехоты.

По данным полка, «штурмовые группы полка Скала отправились на зачистку», при этом оккупанты «до последнего сидели в домах и не проявляли себя, даже когда видели рядом наших воинов».

Реклама

Украинские военные обнародовали видео штурма, во время которого, по их словам, врага окружили, обстреливали гранатами и гранатометами, а после этого уничтожали в ближнем бою. В результате боя были ликвидированы десятки российских военных как в пределах села, так и в его окрестностях.

Бойцы полка Скала успешно отбили все попытки российских подразделений прорваться из окружения. Сейчас Егоровка полностью под контролем Вооруженных сил Украины, над селом поднят украинский флаг.

26 октября на Александровском направлении россияне 14 раз атаковали вблизи Сосновки, Степного, Поддубного, Александрограда, Павловки, Новогригорьевки и в направлении Рыбного, сообщили в Генштабе ВСУ.