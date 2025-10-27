Силы обороны зачистили от российской ДРГ Егоровку Днепропетровской области — видео

27 октября, 09:12
Бойцы отдельного штурмового полка Скала зачистили село Егоровка (Фото: Генштаб ВСУ via Facebook)

Украинские военные из отдельного штурмового полка Скала провели успешную операцию на Александровском направлении, ликвидировав российскую диверсионно-разведывательную группу в селе Егоровка Днепропетровской области.

Как сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, в населенный пункт на Днепропетровщине зашла значительная группа российской пехоты.

По данным полка, «штурмовые группы полка Скала отправились на зачистку», при этом оккупанты «до последнего сидели в домах и не проявляли себя, даже когда видели рядом наших воинов».

Украинские военные обнародовали видео штурма, во время которого, по их словам, врага окружили, обстреливали гранатами и гранатометами, а после этого уничтожали в ближнем бою. В результате боя были ликвидированы десятки российских военных как в пределах села, так и в его окрестностях.

https://www.facebook.com/reel/1114672597323101

Бойцы полка Скала успешно отбили все попытки российских подразделений прорваться из окружения. Сейчас Егоровка полностью под контролем Вооруженных сил Украины, над селом поднят украинский флаг.

26 октября на Александровском направлении россияне 14 раз атаковали вблизи Сосновки, Степного, Поддубного, Александрограда, Павловки, Новогригорьевки и в направлении Рыбного, сообщили в Генштабе ВСУ.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Днепропетровская область ДРГ Российская агрессия Война России против Украины Зачистка Вооруженные Силы Украины (ВСУ)

