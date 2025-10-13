Оккупанты захватили Терновое в Днепропетровской области и продвинулись в Донецкой — DeepState

13 октября, 22:00
Украински бойцы ведут оборону против русских оккупантов (Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua/ 156 ОМБр)

Российские оккупанты захватили село Терновое в Днепропетровской области и продвинулись вблизи села Шандриголово в Донецкой области.

Об этом 13 октября сообщает аналитический проект DeepState.

«Уточнена линия соприкосновения в Малых Щербаках Враг оккупировал Терновое и продвинулся вблизи Шандриголового», — заявили сотрудники проекта.

Ранее 13 октября DeepState сообщил, что Силы обороны Украины отбросили россиян вблизи Нового Шахового, Золотого Колодезя, Кучерова Яра и Новопавловки в Донецкой области.

Силы обороны отбили массированный штурм РФ в Донецкой области: уничтожены десятки единиц техники и более сотни оккупантов

2 октября проект DeepState сообщил, что российские войска захватили два населенных пункта в Днепропетровской области и один — в Запорожской области — Калиновское, Ольговское и Березовое. Впоследствии 20-й армейский корпус сообщил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию в селе Калиновское, продвижение РФ остановлено.

3 октября аналитики DeepState заявили, что оккупанты продвинулись на Новопавловском направлении — вблизи Новоивановки в Запорожской области и Вербового — в Днепропетровской.

В тот же день в DeepState сообщили, что Силы обороны Украины провели успешную зачистку российских оккупантов в Сосновке, Хорошем, Новоселовке и Снежном в Днепропетровской области.

7 октября DeepState заявил, что российские войска оккупировали село Малиевка в Днепропетровской области, а также продвинулись возле еще нескольких населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

8 октября проект сообщил, что оккупанты имели успех вблизи Новоивановки, Охотничьего, Малиновки и Вишневого в Запорожской области, а также возле Новониколаевки в Сумской области.

11 октября аналитики констатировали, что российским захватчикам удалось продвинуться на отдельных участках в Запорожской и Донецкой областях.

12 октября в DeepState зафиксировали продвижение россиян вблизи Песчаного Харьковской области, Торского Донецкой области и Малиновки в Запорожской области.

