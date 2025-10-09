Военный обозреватель Денис Попович рассказал в эфире Radio NV , что россияне хотят сконцентрировать наступление на Днепропетровщине , потому что на покровском направлении у них «не очень получается».

«Им нужны какие-то победы, о которых нужно заявить, что захватывают территории. Поэтому я думаю, что как раз они сейчас будут пытаться наступать на Днепропетровщине. Тем более, что как раз в сентябре аналитика свидетельствует о том, что им удавалось захватить территории, причем тратя меньше сил. То есть меньшее количество штурмов и одновременно большее количество захваченных территорий по итогам сентября», — отметил эксперт.