Вода в Херсонской области понемногу отступает, эвакуация с левобережья провалена — глава ОГА 11 июня, 10:40 Местные жители Херсона возле затопленных домов (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС более 30 населенных пунктов остаются подтопленными, но вода идет на спад. За ночь уровень воды упал еще на 26 сантиметров.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

«Подтопленными остаются 32 деоккупированных населенных пункта. В воде — 3784 дома, вода понемногу отступает. На утро ее уровень составляет 4 метра 19 сантиметров. За ночь он снизился на 26 сантиметров. На правобережье эвакуированы 2716 человек», — рассказал он.

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Однако, на оккупированном левом берегу Херсонской области такой положительной динамики нет.

«Уменьшилась скорость спада воды. Эвакуация провалена. Оккупанты отбирают у людей лодки и сами оплывают затопленные дома, забирая уцелевшее имущество. Российская тактика террора и грабежа в очередной раз проявилась», — добавил глава ОГА.

Отмечается, что в регион продолжает поступать помощь. Многие области открыли специальные гуманитарные штабы, куда привозят помощь для Херсонской области. По словам Прокудина, в ликвидации последствий помогают международные организации, благотворительные фонды и волонтеры со всей Украины.

«Специалисты контролируют состояние воды в городских сетях, в населенных пунктах, где пока нет централизованного водоснабжения. Организован подвоз бутилированной воды. Больницы обеспечены необходимыми медикаментами. Лекарства также поступают и в гуманитарных конвоях. Ситуация с заболеваемостью в регионе стабильная, случаев инфекционных болезней нет», — подытожил глава ОГА.

10 июня городские власти Херсона сообщали, что в подтопленных районах Херсона уровень воды снизился более чем на один метр, однако жителей микрорайона Остров призывают эвакуироваться.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. В результате затопило города и села ниже по Днепру.

Украина начала эвакуацию с подконтрольных территорий правобережья Херсонской области, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

По состоянию на 10 июня известно о пяти погибших и 27 пропавших без вести в результате подрыва Каховской ГЭС.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.