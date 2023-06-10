Уровень воды в Херсоне снизился более чем на метр, жителей района Остров призывают эвакуироваться 10 июня, 21:44 Уровень воды в Херсоне снизился более чем на метр (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

В подтопленных районах Херсона уровень воды снизился более чем на один метр, однако жителей микрорайона Остров призывают эвакуироваться.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

«Уровень воды снизился более чем на один метр. Прошу граждан, которые сейчас остались в микрорайоне Остров, … эвакуироваться. Ведь после того, как спадет вода, все коммунальные службы будут отправлены на Остров для ликвидации последствий. Для этого понадобится немало времени», — заявил он.

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Глава МВА сообщил, что эвакуированные люди, расселенные в городе, бесплатно питаются и обеспечены всем необходимым.

Кроме того, Мрочко сообщил о введении в Херсонской громаде запрета на купание, вылов рыбы и забор воды.

Он отметил, что «в связи с чрезвычайной ситуацией в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, значительное количество домохозяйств, канализационных сооружений, территорий населенных пунктов Херсонской громады подверглись подтоплению. Как следствие — воды имеют высокую степень загрязнения».

На правом берегу Херсонской области в целом затоплены 35 населенных пунктов, под водой 3763 дома. Наиболее подтоплены Херсон, Белозерка, Зимовник. Всего из зоны подтоплений эвакуировали уже более 2500 человек.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рищук 8 июня сообщил о по меньшей мере восьми погибших в результате подтопления.

По данным МВД Украины, в результате подрыва Каховской ГЭС погибли по меньшей мере пять человек и еще 13 пропали без вести.