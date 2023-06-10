Масштабы катастрофы поражают. Появилось видео опустевшего Каховского водохранилища после подрыва дамбы россиянами
Из Каховского водохранилища вытекло значительное количество воды (Фото:Скриншот из видео Заривна / Telegram)
В ночь на 6 июня войска РФ подорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. С тех пор из водохранилища вытекло 62% объема.
В сети появилось видео, как сейчас выглядит водохранилище. Воды почти не осталось и во многих местах видно дно.
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения являются значительными.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
Эвакуация с правобережья Херсонской области происходит даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.
По состоянию на 10 июня известно о пяти погибших и 27 пропавших без вести в результате подрыва Каховской ГЭС.
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