Масштабы катастрофы поражают. Появилось видео опустевшего Каховского водохранилища после подрыва дамбы россиянами 10 июня, 22:16 Из Каховского водохранилища вытекло значительное количество воды (Фото:Скриншот из видео Заривна / Telegram)

В ночь на 6 июня войска РФ подорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. С тех пор из водохранилища вытекло 62% объема.



В сети появилось видео, как сейчас выглядит водохранилище. Воды почти не осталось и во многих местах видно дно.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Видео дня

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения являются значительными.

Фото: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области происходит даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

По состоянию на 10 июня известно о пяти погибших и 27 пропавших без вести в результате подрыва Каховской ГЭС.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет