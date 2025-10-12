С августа россияне нанесли почти 300 ударов по объектам Укрзализныци

Локомотив в локомотивном депо Укрзализныци в Полтаве после российской атаки в ночь на 7 октября (Фото: Олексій Кулеба via Facebook)

С августа 2025 года российские оккупанты нанесли по объектам Укрзализныци почти 300 ударов, сообщил министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, отметив, что ежедневно железная дорога успевает в среднем за 4 часа восстановить инфраструктуру после атак и продолжить движение в тот же день.

Министр также сообщил, что за время полномасштабного вторжения России 37 железнодорожников погибли при исполнении обязанностей, а еще 221 был ранен.

10 октября Укрзализныця предупредила о задержках поездов в Киеве, Днепропетровской и Полтавской областях из-за ночного удара РФ.

9 октября Укрзализныця сообщила об изменении маршрутов и конечных остановок поездов Сумского направления из-за российского удара по железной дороге. Также в этот день сообщалось, что движение поездов в направлении Черниговщины и Сумщины приостановили, пассажиров довезут автобусами.

8 октября Укрзализныця сообщила об отмене ряда рейсов и осложнении движения поездов Нежинского направления из-за российского обстрела.

7 октября Кулеба заявлял, что Россия пытается парализовать работу Укрзализныци. В ночь на 7 октября россияне ударили по локомотивному депо в Полтаве.