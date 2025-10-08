Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила четырех российских агентов, которые устраивали диверсии на объектах Укрзализныци , самому младшему из них 13 лет. Об этом спецслужба написала в среду, 8 октября.

По данным следствия, ФСБ заметила фигурантов, когда они искали легких заработков в интернете.

В городе Смела Черкасской области СБУ задержали трех подростков в возрасте 13, 14 и 16 лет, которые по инструкции врага жгли релейные шкафы на путях Укрзализныци.

После этого они должны были изготовить самодельное взрывное устройство для теракта.

В СБУ добавили, что в Киеве также задержали 36-летнего гражданина соседней европейской страны, который выполнял заказ российских спецслужб. Он поджег два шкафа входных светофоров, которые обеспечивают бесперебойное движение поездов на Киевщине.

Следователи СБУ сообщили трем мужчинам о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Вопрос о привлечении к ответственности 13-летнего задержанного решается, добавили в СБУ.

8 октября СБУ заявила о задержании агента ФСБ России, который, работая под прикрытием водителя международных грузовых перевозок, помогал оккупантам координировать удары по территории Украины.