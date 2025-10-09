Поезда Сумского направления курсируют в объезд из-за российского обстрела — Укрзализныця

9 октября, 08:49
Поезда следуют в Сумскую область по измененным маршрутам из-за российского удара по железной дороге (Фото: Укрзализныця)

Укрзализныця сообщила об изменении маршрутов и конечных остановок поездов Сумского направления из-за нового российского удара по железной дороге. Об этом говорится в сообщении компании в четверг, 9 октября.

В частности, в объезд едут поезда дальнего сообщения:

  • № 787 Терещенская — Киев;
  • № 786 Киев — Терещенская;
  • № 113 Харьков — Львов;
  • № 779 Сумы — Киев;
  • № 116 Киев — Сумы;
  • № 774 Жмеринка — Терещенская.

По измененным маршрутам курсируют такие региональные поезда: № 895 Конотоп — Фастов, № 888/887 Славутич — Киев-Волынский и № 892 Фастов — Славутич.

Пригородные рейсы доезжают до станции Носовка и отправляются с нее, сообщили в УЗ.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров рассказал, что железнодорожное сообщение временно осуществляется измененными маршрутами из-за угрозы российских атак. Движение в регионе организовано так, чтобы люди не подвергались опасности, добавил он.

8 октября Укрзализныця сообщала об отмене ряда рейсов и осложнении движения поездов Нежинского направления из-за российского обстрела инфраструктуры в Нежине Черниговской области. Задерживались по меньшей мере шесть поездов, пригородные рейсы курсировали до станции Носовка.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Укрзализныця Поезда Сумская область Война России против Украины Железная дорога

