В ночь на 7 октября РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Полтаве (Фото: Алексей Кулеба / Telegram)

РФ продолжает удары по железной дороге , чтобы обрезать сообщение с прифронтовыми территориями, в частности Сумщиной и Черниговщиной. Об этом в четверг, 9 октября, заявил председатель правления УЗ Александр Перцовский.

По его словам, удары направлены на блокирование основных транспортных маршрутов, а также попытки перекрыть резервные пути.

Пассажиров поездов, следующих в направлении Сум, Конотопа, Шостки и других городов области, доставляют автобусными трансферами. Сейчас они находятся на безопасном расстоянии от мест обстрелов.

«Работаем с Сумской и Черниговской областными военными администрациями, городскими головами Конотопа, Шостки, Нежина, чтобы оперативно организовывать трансферы. Спасибо за оперативность и включенность», — написал Перцовский.

8 октября Укрзализныця сообщала об отмене ряда рейсов и осложнении движения поездов Нежинского направления из-за российского обстрела инфраструктуры в Нежине Черниговской области. Задерживались по меньшей мере шесть поездов, пригородные рейсы курсировали до станции Носовка.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что страна-агрессор Россия пытается сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци, которая является «критической артерией страны».

7 октября РФ снова атаковала энергетические объекты и железнодорожную инфраструктуру, под массированной атакой были Полтавская и Сумская области.