Укрзализныця сообщила об отмене и задержках поездов Нежинского направления из-за ударов РФ

8 октября, 07:47
Пять поездов из Черниговской области в Киев отменены из-за российского удара 8 октября 2025 года (Фото: Укрзализныця)

Укрзализныця в среду, 8 октября, сообщила об отмене ряда рейсов и осложнении движения поездов Нежинского направления из-за российского обстрела.

В сообщении компании сказано, что 8 октября временно не будут курсировать следующие поезда:

  • № 6901 Носовка — Киев (Северная);
  • № 6903 Нежин — Киев-Волынский;
  • № 6907 Нежин — Киев (Северная);
  • № 6909 Нежин — Киев (Северная);
  • № 6674 Немешаево — Святошин.

По измененному маршруту будут курсировать такие поезда:

  • № 46 Ужгород — Харьков;
  • № 113 Харьков — Львов;
  • № 786 Киев — Терещенская;
  • № 116 Киев — Сумы;
  • № 779 Сумы — Киев;
  • № 787 Терещенская — Киев.

По данным УЗ, поезда 143/144 Сумы — Львов и 45/46 Ужгород — Харьков в результате атак РФ задерживаются на два часа.

Также по измененному маршруту будут следовать региональные рейсы № 895 Конотоп — Фастов и № 892/891 Фастов — Славутич.

7 октября российские оккупанты атаковали Нежинский район в Черниговской области, дроны попали возле железнодорожной станции перегона Носовка — Нежин. В горсовете сообщали о временном прекращении движения железнодорожного транспорта. В ОВА сообщали о попадании БПЛА на территории инфраструктурного объекта и предприятия, которое не функционирует, в Нежине.

В ночь на 8 октября Воздушные силы ВСУ снова сообщали о движении дронов в районе Нежина.

