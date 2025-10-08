Укрзализныця сообщила об отмене и задержках поездов Нежинского направления из-за ударов РФ

Пять поездов из Черниговской области в Киев отменены из-за российского удара 8 октября 2025 года (Фото: Укрзализныця)

Укрзализныця в среду, 8 октября, сообщила об отмене ряда рейсов и осложнении движения поездов Нежинского направления из-за российского обстрела.

В сообщении компании сказано, что 8 октября временно не будут курсировать следующие поезда:

№ 6901 Носовка — Киев ( Северная);

Северная); № 6903 Нежин — Киев-Волынский;

№ 6907 Нежин — Киев ( Северная);

Северная); № 6909 Нежин — Киев ( Северная);

Северная); № 6674 Немешаево — Святошин.

По измененному маршруту будут курсировать такие поезда:

№ 46 Ужгород — Харьков;

№ 113 Харьков — Львов;

№ 786 Киев — Терещенская;

№ 116 Киев — Сумы;

№ 779 Сумы — Киев;

№ 787 Терещенская — Киев.

По данным УЗ, поезда 143/144 Сумы — Львов и 45/46 Ужгород — Харьков в результате атак РФ задерживаются на два часа.

Также по измененному маршруту будут следовать региональные рейсы № 895 Конотоп — Фастов и № 892/891 Фастов — Славутич.

7 октября российские оккупанты атаковали Нежинский район в Черниговской области, дроны попали возле железнодорожной станции перегона Носовка — Нежин. В горсовете сообщали о временном прекращении движения железнодорожного транспорта. В ОВА сообщали о попадании БПЛА на территории инфраструктурного объекта и предприятия, которое не функционирует, в Нежине.

В ночь на 8 октября Воздушные силы ВСУ снова сообщали о движении дронов в районе Нежина.