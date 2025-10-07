В ночь на 7 октября РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Полтаве (Фото: Алексей Кулеба / Telegram)

Страна-агрессор Россия пытается сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци , которая является «критической артерией страны».

Об этом во вторник, 7 октября, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, минувшей ночью РФ снова атаковала энергетические объекты и железнодорожную инфраструктуру, под массированной атакой были Полтавская и Сумская области.

В результате атаки в Полтаве были поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции. Кроме того, повреждены административные и складские помещения, подвижной состав. Вспыхнувшие пожары были ликвидированы спасателями. По словам Кулебы, пострадавших нет.

«Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков-Львов, Львов-Харьков, Краматорск-Львов — сейчас все в движении», — сообщил он.

Кроме того, в результате попаданий поврежден энергетический объект — без света остались более тысячи домохозяйств в Полтаве и ближайших населенных пунктах.

В Сумах из-за вражеской атаки повреждены жилые дома, часть города обесточена.

Кулеба также указал, что на местах работают штабы ликвидации последствий, продолжается обследование территорий и восстановление энергоснабжения.

«Железнодорожное движение стабилизировано, критическая инфраструктура постепенно возвращается к работе», — подчеркнул Алексей Кулеба.

В ночь на 7 октября РФ также атаковала Харьков ударными беспилотниками, на территории гражданского предприятия произошло разрушение и пожар. Жертв и пострадавших нет.

В полночь российские захватчики обстреляли Корабельный район Херсона — погиб мужчина, еще три человека получили ранения.