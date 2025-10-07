«Критическая артерия страны». РФ пытается парализовать работу Укрзализныци, в Полтаве повреждены депо и подвижной состав — Кулеба

7 октября, 08:17
Поделиться:
В ночь на 7 октября РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Полтаве (Фото: Алексей Кулеба / Telegram)

В ночь на 7 октября РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Полтаве (Фото: Алексей Кулеба / Telegram)

Страна-агрессор Россия пытается сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци, которая является «критической артерией страны».

Об этом во вторник, 7 октября, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, минувшей ночью РФ снова атаковала энергетические объекты и железнодорожную инфраструктуру, под массированной атакой были Полтавская и Сумская области.

Реклама

Алексей Кулеба / Telegram
Фото: Алексей Кулеба / Telegram

В результате атаки в Полтаве были поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции. Кроме того, повреждены административные и складские помещения, подвижной состав. Вспыхнувшие пожары были ликвидированы спасателями. По словам Кулебы, пострадавших нет.

«Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков-Львов, Львов-Харьков, Краматорск-Львов — сейчас все в движении», — сообщил он.

Читайте также:
Укрзализныця перестроит маршруты в прифронтовые регионы из-за угрозы атак РФ

Кроме того, в результате попаданий поврежден энергетический объект — без света остались более тысячи домохозяйств в Полтаве и ближайших населенных пунктах.

Алексей Кулеба / Telegram
Фото: Алексей Кулеба / Telegram

В Сумах из-за вражеской атаки повреждены жилые дома, часть города обесточена.

Кулеба также указал, что на местах работают штабы ликвидации последствий, продолжается обследование территорий и восстановление энергоснабжения.

«Железнодорожное движение стабилизировано, критическая инфраструктура постепенно возвращается к работе», — подчеркнул Алексей Кулеба.

В ночь на 7 октября РФ также атаковала Харьков ударными беспилотниками, на территории гражданского предприятия произошло разрушение и пожар. Жертв и пострадавших нет.

В полночь российские захватчики обстреляли Корабельный район Херсона — погиб мужчина, еще три человека получили ранения.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Укрзализныця Полтавская область Сумы Война России против Украины атаки России на энергосистему

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies