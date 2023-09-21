В Хмельницкой области обломки сбитой российской ракеты повредили гражданскую инфраструктуру 21 сентября, 11:55 Украинская ПВО старается сбивать ракеты, которыми РФ атакует Украину, но обломки также представляют опасность (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Обломки сбитой над Хмельницкой областью российской ракеты во время атаки в ночь на четверг, 21 сентября, повредили гражданскую инфраструктуру.

Как сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной военной администрации в Telegram, в регионе работала ПВО.

В одном из сел области обломками повреждена летняя кухня жилого дома.

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Также поврежден автомобиль.

Прямых попаданий российских ракет в объекты Хмельницкой области не зафиксировано.

Пострадавших нет.

В ночь на 21 сентября РФ осуществила массированную ракетную атаку на Украину. Оккупанты запускали ракеты в несколько волн. Есть попадания во Львовской, Ровенской и Черкасской областях, в Киеве работала ПВО.

Рано утром РФ также ударила по Харькову. Оккупанты нанесли по городу шесть ударов ракетами С-300, есть повреждения гражданской инфраструктуры. Три человека получили ранения.

В центре Черкасс разрушено здание отеля, пострадали десять человек.

В Ровно есть попадания по гражданской и энергетической инфраструктуре.

В Киеве обломки сбитых российских ракет упали в четырех районах города, также известно о семи пострадавших.

