Ракетные атаки РФ. В Киеве 7 пострадавших, в Харькове «прилеты» по гражданской инфраструктуре, в Черкассах — по гостинице в центре, есть раненые 21 сентября, 07:57 Последствия удара по Черкассам (Фото:Игорь Табурец, глава Черкасской ОВА)

В ночь на четверг, 21 сентября, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Россия осуществила массированный запуск крылатых ракет в несколько волн. Взрывы прогремели в Киеве и нескольких областях.

NV следит за последствиями ночной атаки.



08:05 Как спасают из-под завалов людей в Черкассах — видео

Спасательная операция продолжается. Под завалами строения еще могут находиться люди.

Видео дня

08:05 Як рятують з-під завалів людей у Черкасах — відео

Рятувальна операція триває. Під завалами будівлі ще можуть перебувати люди.



08:04 Отбой тревоги в Киеве

07:56 Повреждения в Киеве, Черкассах, Харькове, Киевской и Львовской областях: глава Нацполиции обобщил последствия ночных ракетных ударов РФ



07:50 Число пострадавших в Черкассах выросло с пяти до семи, попадание было в гостиницу в центре города

Как сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, после работы сил противовоздушной обороны обломки рухнули в центральной части города. На фото видно разрушенное здание. Продолжается спасательная операция.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что попадание было в гостиницу. Начался пожар, также загорелись торговые павильоны на рынке. Эвакуировали десять человек, еще одного спасли из-под завалов.

07:37 В Ровно есть прилеты вражеских ракет — ОВА

«Работают соответствующие службы. Детали — позже», — сообщил Виталий Коваль, глава Ровенской ОВА

07:30 Черкасская и Киевская область — в укрытие! — Воздушные силы



07:25 Воздушные силы предупредили о группе ракет со стороны Черниговской области в направлении Киевской

Также есть угроза Кировоградской и Черкасской областей.



07:16 В Киеве и ряде северных областей снова воздушная тревога

07:15 Над Киевом уничтожили более 20 ракет, с начала войны столица пережила более 1000 часов воздушных тревог — КМВА



Об этом сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.



«Предварительно примерно с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 враждебных целей. (Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей опубликуют Воздушные Силы после обобщения данных.) Но в результате уничтожения ракет произошло падение обломков в нескольких районах столицы. В Шевченковском районе есть повреждения газовой трубы, предварительно без возгорания. Следите за следующими сообщениями).Т ревога в Киеве длилась более 2 часов. Столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения!» — сообщил Попко.

По итоговым данным Виталия Кличко, в результате сегодняшней атаки в Киеве:

В Голосеевском районе ( в его части, которая находится ближе к центру столицы), повреждены окна в 5-этажном доме. Разрушений и пострадавших нет.

районе в его части, которая находится ближе к центру столицы), повреждены окна в 5-этажном доме. Разрушений и пострадавших нет. В Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение.

районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение. По данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них находятся в больницах города. Четверо получили помощь на месте. В Дарницком все службы еще работают на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования.

07:06 В Черкассах частично разрушено здание в центр города, пятеро пострадавших, под завалами человек

Пострадал объект социальной инфраструктуры. Продолжается спасательная операция.



07:03 В Киеве уже семеро пострадавших, электроснабжение возобновили

В Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение.



По уточненным данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них находятся в больницах города. Четверо получили помощь на месте, сообщил Виталий Кличко.



06:55 В Харькове двое пострадавших — мэр



«Имеем информацию о двух пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова. Оба госпитализированы в больницу. На месте „прилетов“ работают соответствующие службы, устраняют их последствия», — сообщил Игорь Терехов.



06:48 Число пострадавших в Киеве выросло до пяти — Кличко

В Дарницком районе Киева на данный момент 5 пострадавших. Троих (в том числе 9-летняя девочка) госпитализировали. Еще двоим медики оказали помощь на месте, сообщил Виталий Кличко.

06:45 В Киеве ранен ребенок и 18-летняя девушка, на СТО пожар, пострадало образовательное учреждение — Кличко

Как сообщил мэр Киева, в Дарницком районе столицы медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку). Их госпитализировали из дома рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки.



В Дарницком районе спасатели также тушат пожар на СТО. Горят два автомобиля. Выбиты окна в двухэтажном доме рядом.

Также пострадало заведение профтехобразования. Учащиеся были в укрытии, среди них пострадавших нет.

06:42 Отбой тревоги в Киеве и в областях

06:40 Глава Львовской ОВА подтвердил взрывы в Дрогобычском районе

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщил Максим Козицкий

06:34 Взрывы слышны в Ровно, в городе частично пропал свет



06:27 Кличко о последствиях атаки в четырех районах Киева:

В отдельных микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Экстренные службы работают.



района нет света и воды. Экстренные службы работают. В Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте.

районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте. В Дарницком районе есть разрушение нежилых построек. Пока информации о пострадавших нет.

06:20 В Хмельницкой области прозвучали взрывы, работает ПВО — ОВА

06:19 Во Львовской области слышны взрывы — Телеграм-каналы



06:18 Россияне нанесли шесть ударов по Харькову, в том числе в Слободском районе — ОВА

«Есть повреждение гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется. Экстренные службы работают на местах попаданий», — сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА.



06:10 В некоторых микрорайонах Святошинского района Киева нет света и воды — Кличко

Экстренные службы работают, заверил мэр



06:08 Взрыв в Дарницком районе Киева, вызов также в Голосеевской — Кличко

«Все службы следуют на место», — написал мэр города.



05:58 Кличко подтвердил взрывы в Киеве, работает ПВО



05:45 В Черкасской области взрывы, работает ПВО — ОВА



05:26 Тревога распространилась почти на всю Украину.



Фото: alerts.in.ua

04:27 В Киеве и области объявлена воздушная тревога.



Фото: alerts.in.ua

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ существует ракетная опасность в областях, где объявлена тревога из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Фото: alerts.in.ua