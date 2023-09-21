В Киеве известно о семи раненых после атаки России, среди них — ребенок 21 сентября, 06:51 Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве количество пострадавших после атаки России в четверг утром, 21 сентября, возросло до семи. Среди них девятилетний ребенок.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Все пострадавшие из Дарницкого района Киева. Троих, в том числе девятилетнюю девочку, госпитализировали. Еще четверо получили медицинскую помощь на месте.

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Здесь спасатели тушат пожар на СТО. Пострадали два автомобиля, близлежащие здания и заведение профтехобразования.

Взрывы и падение обломков ракет были и в других частях города. В Шевченковском районе они повредили газовую трубу — на место приехала служба. В Святошинском — были перебои с электричеством.

Всего ПВО сбила над Киевом более 20 вражеских целей.

В ночь на 21 сентября во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Россия осуществила массированный запуск крылатых ракет в несколько волн. Взрывы раздались в Киеве и нескольких областях. В Черкассах обломки разрушили объект социальной инфраструктуры в центре города, известно о пяти пострадавших.

