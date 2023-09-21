РФ нанесла ракетный удар по Ровно: есть попадания в энергетическую и гражданскую инфраструктуру, часть области без света 21 сентября, 09:06 В ровно есть попадания в энергетическую и гражданскую инфраструктуру (Фото:Скриншот видео Виталий Коваль/Telegram)

Войска РФ нанесли ракетные удары по Ровно во время атаки на Украину в ночь на четверг, 21 сентября.

О «прилетах» по областному центру сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в Telegram.

«Ровно. Есть прилеты вражеских ракет. Работают соответствующие службы», — отметил он.

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Позже Коваль уточнил, что есть попадания в энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Также пострадали СТО и пять авто.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Часть Ровенского района области осталась без электроэнергии, специалисты ликвидируют последствия.

Мэр Вараша в Ровенской области Александр Мензул сообщил, что во время атаки РФ было аварийное обесточивание города.

Позже он добавил, что критическая инфраструктура города электроснабжением обеспечена.

В ночь а 21 сентября РФ осуществила массированную ракетную атаку на Украину. Оккупанты запускали ракеты в несколько волн. Есть попадания во Львовской и Черкасской областях, в Киеве работала ПВО.