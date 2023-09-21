Удар РФ по Харькову: без воды осталась одна из городских больниц, количество пострадавших возросло 21 сентября, 10:56 В Харькове повреждена гражданская и критическая инфраструктура (Фото:Прокуратура Харьковской области)

В результате удара РФ по Харькову рано утром в четверг, 21 сентября, был поврежден водопровод, одна из городских больниц осталась без водоснабжения.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

«Были прилеты в производственную зону. Был поврежден водопровод диаметром 200 мм. Сейчас одна из городских больниц остается без водоснабжения. Будем все делать, чтобы примерно до 13 часов все это локализовать и подать воду в больницу», — отметил он.

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Терехов добавил, что также отключены несколько частных домов.

В прокуратуре Харьковской области уточнили, что количество пострадавших возросло до трех человек. Ранения получили мужчины 24, 58 та 66 лет.

В ночь на 21 сентября РФ осуществила массированную ракетную атаку на Украину. Оккупанты запускали ракеты в несколько волн. Есть попадания во Львовской, Ровенской и Черкасской областях, в Киеве работала ПВО.

Рано утром РФ также ударила по Харькову. Оккупанты нанесли по городу шесть ударов ракетами С-300, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

В центре Черкасс разрушено здание отеля, пострадали десять человек.

В Ровно есть попадания по гражданской и энергетической инфраструктуре.

В Киеве обломки сбитых российских ракет упали в четырех районах города, также известно о семи пострадавших.