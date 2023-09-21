В ГСЧС показали видео спасательной операции в Черкассах на месте ракетного удара РФ

21 сентября, 08:53
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В результате ракетного удара РФ разрушено здание отеля в центре Черкасс (Фото:Игорь Табурец/Telegram)

В результате ракетного удара РФ разрушено здание отеля в центре Черкасс (Фото:Игорь Табурец/Telegram)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала видео спасательной операции в Черкассах на месте разрушенного в результате ракетного удара РФ в ночь на четверг, 21 сентября, отеля.

На кадрах зафиксировано, как из-под завалов спасают человека.

На данный момент спасательная операция продолжается.

Сотрудники ГСЧС ищут пострадавших, которые, вероятно, еще могут находиться под завалами.

Видео дня

В ночь а 21 сентября РФ осуществила массированную ракетную атаку на Украину. Оккупанты запускали ракеты в несколько волн. Есть попадания во Львовской и Черкасской областях, в Киеве работала ПВО.

В центре Черкасс разрушено здание отеля, пострадали семь человек.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   ГСЧС Черкассы Ракетные удары Война России против Украины

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