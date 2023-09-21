В ГСЧС показали видео спасательной операции в Черкассах на месте ракетного удара РФ 21 сентября, 08:53 В результате ракетного удара РФ разрушено здание отеля в центре Черкасс (Фото:Игорь Табурец/Telegram)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала видео спасательной операции в Черкассах на месте разрушенного в результате ракетного удара РФ в ночь на четверг, 21 сентября, отеля.

На кадрах зафиксировано, как из-под завалов спасают человека.

На данный момент спасательная операция продолжается.

Сотрудники ГСЧС ищут пострадавших, которые, вероятно, еще могут находиться под завалами.

Видео дня

В ночь а 21 сентября РФ осуществила массированную ракетную атаку на Украину. Оккупанты запускали ракеты в несколько волн. Есть попадания во Львовской и Черкасской областях, в Киеве работала ПВО.

В центре Черкасс разрушено здание отеля, пострадали семь человек.

В Киеве обломки сбитых российских ракет упали в четырех районах города, также известно о семи пострадавших.



