Украинские военные уничтожили 36 из 43 крылатых ракет во время ночной атаки РФ — Залужный 21 сентября, 09:46 В Киеве и ряде областей Украины работала ПВО (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Во время атаки РФ на Украину в ночь на четверг, 21 сентября, силы украинской ПВО уничтожили 36 из 43 запущенных оккупантами крылатых ракет.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram.

По его словам, войска РФ применили крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Пуски осуществлялись из десяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса.

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Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту.

К отражению удара привлекались зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства.

В ночь а 21 сентября РФ осуществила массированную ракетную атаку на Украину. Оккупанты запускали ракеты в несколько волн. Есть попадания во Львовской, Ровенской и Черкасской областях, в Киеве работала ПВО.

В центре Черкасс разрушено здание отеля, пострадали десять человек.

В Ровно есть попадания по гражданской и энергетической инфраструктуре.

В Киеве обломки сбитых российских ракет упали в четырех районах города, также известно о семи пострадавших.