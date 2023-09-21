Украинские военные уничтожили 36 из 43 крылатых ракет во время ночной атаки РФ — Залужный
В Киеве и ряде областей Украины работала ПВО (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram.
По его словам, войска РФ применили крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
Пуски осуществлялись из десяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса.
Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту.
К отражению удара привлекались зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства.
В ночь а 21 сентября РФ осуществила массированную ракетную атаку на Украину. Оккупанты запускали ракеты в несколько волн. Есть попадания во Львовской, Ровенской и Черкасской областях, в Киеве работала ПВО.
В центре Черкасс разрушено здание отеля, пострадали десять человек.
В Ровно есть попадания по гражданской и энергетической инфраструктуре.
В Киеве обломки сбитых российских ракет упали в четырех районах города, также известно о семи пострадавших.