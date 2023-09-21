Все усеяно обломками. Как выглядит Киев после массированного ракетного удара России — фоторепортаж 21 сентября, 09:04 Последствия российской атаки на Киев в ночь на 21 сентября (Фото:REUERS/Valentyn Ogirenko)

В ночь на четверг, 21 сентября, Россия нанесла, вероятно, самый массированный ракетный удар по Украине за последнее время. Только над Киевом сбили более 20 целей, в других регионах есть попадания и пострадавшие.

По предварительным данным, на столицу летели крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Тревога была более двух часов.

Обломки упали в нескольких районах города — Голосеевском (повреждены окна пятиэтажки), Шевченковском (обломки повредили газовую трубу), Деснянском, Святошинском (были перебои с электричеством).

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Больше всего пострадал Дарницкий район. Там повреждены нежилые помещения, припаркованные автомобили; обломки упали на территории общежития заведения профтехобразования. Также начался пожар на СТО.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, пострадали семь человек: троих, в том числе девятилетнюю девочку, госпитализировали, еще четверо получили помощь на месте.

NV собрал фото Reuters с последствиями новой российской атаки на Киев.

Фото: REUERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUERS/Valentyn Ogirenko

Также обломки российских ракет разрушили отель в центре Черкасс, известно о десяти пострадавших. В Дрогобыче Львовской области попадание трех российских ракет — горят цех и склады. Также оккупанты шесть раз атаковали Харьков — ранены два человека; и обстреляли общежитие в Херсоне — трое погибших, пятеро раненых.