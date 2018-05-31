Российский журналист Аркадий Бабченко жив. Как СБУ удалось инсценировать убийство журналиста и путинского оппозиционера

Убийство Аркадия Бабченко было инсценировано Службой безопасности Украины. Об этом стало известно во время брифинга председателя ведомства Василия Грицака. Об этом - в сюжете Радио НВ.

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На Бабченко действительно готовили покушение, но спецслужба предупредила его. По данным СБУ, заказчиком убийства были российские спецслужбы. Организатора покушения уже задержали в Киеве, рассказал глава СБУ.

"Уважаемые друзья, я, конечно, должен сейчас выразить соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать. Я наоборот хочу поздравить его семью, вас всех, весь мир и всех, кто за этим наблюдает, а также Аркадия Бабченко с третьим днем ​​рождения. Аркадий, в студию", - так Василий Грицак во время брифинга представил прессе Аркадия Бабченко.

Под аплодисменты журналист вместе с генпрокурором Юрием Луценко вышел к собравшимся. О подготовке покушения на него он узнал примерно месяц назад, а операцию СБУ начала за два месяца до инцидента.

Журналисты исследуют, действительно ли СБУ задержала организатора убийства, или заказ преступления инсценировали ради политического пиара

За то, через что пришлось пройти, Бабченко попросил прощения у жены и журналистов. Рассказал, что организаторы убийства имели досье на него с фотографией из паспорта, поэтому уверен - не обошлось без участия российских государственных органов и спецслужб.

"За этот месяц я видел, как ребята работали - как буйволы пахали. Весь этот месяц мы были на связи. Мы думали, прорабатывали, действовали и результатом стала вот эта спецоперация. Человека взяли. С той стороны было давление. Очень сильное. На выполнение заказа дали три недели. Затем начали подгонять, наверное, к Лиге Чемпионов. Затем придумывать всевозможные отмазки, типа я ногу сломал, хотя я ее не ломал. Потом пришлось уехать. Все, что произошло, должно было произойти не вчера, так совпало", - прокомментировал Аркадий Бабченко.

Организатор так называемого убийства российского журналиста Аркадия Бабченко планировал уничтожить 30 человек на территории Украины, добавил Василий Грицак. Этот заказ был пробным. СБУ известны некоторые фамилии потенциальных жертв, как сообщил глава СБУ.

Детали спецоперации СБУ

Спецслужба Украины заблаговременно получила информацию о подготовке покушения на Бабченко. Как сообщил Грицак, для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г. Тот, в свою очередь, поручил совершение преступления своему знакомому. Товарищ принимал участие в антитеррористической операции на Востоке Украины.

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За убийство ему обещали 30 тыс. долларов, передали аванс - половину суммы. Сам Г. получил от россиян плату в размере 10 тыс. долларов. В то же время указанный бывший атошник, который должен совершить убийство, сотрудничал с СБУ. Он инсценировал убийство и сообщил о якобы его совершении заказчику.

И убийство было лишь одним элементом большой спецоперации по уничтожению оппозиционных россиян, прежде всего журналистов и блоггеров, которые критикуют российские власти, сказал Грицак.

СБУ известны некоторые фамилии потенциальных жертв

По его словам, после уничтожения Бабченко посредник планировал бежать в России через третью страну. У него уже был на руках билет. 30 мая СБУ задержала в Киеве организатора так называемого убийства. Сейчас у него продолжаются обыски. Ведутся следственные действия.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что российских шпионов и террористов разоблачают уже не впервые. И добавил, что разочарован реакцией значительной части украинского политикума на "убийство Бабченко". Говорит, как только получили информацию о подготовке покушения - СБУ начала уголовное производство.

По словам Луценко, исполнитель заказа сотрудничал со следствием. Он был частью оперативной комбинации. Его привлекли, чтобы установить вину организатора и получить больше информации о заказчике. В уголовном производстве он будет проходить, как свидетель.

"Состоялась оперативная комбинация, в ходе которой организатору убийства стало понятно, что оно произошло. Вчера, сегодня и даже в этот момент происходят следственные действия для того, чтобы получить больше информации о том, кто является заказчиком этого убийства. По предварительным данным следствия, у нас есть достаточно фактов, свидетельствующих в пользу российской версии заказчика. Организатор задержан, с ним работает следователь", - сообщил Юрий Луценко.

Самое трудное в этой спецоперации было избежать утечки информации между силовыми и другими государственными органами, отметил экс-заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун.

По информации СБУ, для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины

Тот факт, что СБУ предупредила убийство журналиста, может принести значительные бонусы действующей власти, но только при условии, что будут найдены существенные доказательства подготовки убийства и дело доведут до суда.

"Это очень сложно, потому что человек был медийный. Самой большой проблемой является коммуникация между всеми органами, чтобы не было "утечки". Некоторые лица, которые якобы выезжали по вызову, были в курсе. Почему собственно сделали инсценировку? Якобы он был жив, его погрузили в подставную скорую и увезли", - рассказал Ягун.

Этой спецоперацией украинские спецслужбы продемонстрировали свой процесионализм, сказал бывший первый заместитель Генерального прокурора Николай Голомша. По его словам, это свидетельствует, что в украинских силовиков есть потенциал, чтобы предотвращать подобные преступления в будущем.

"Мы предотвращаем подобные преступления, потому что спецслужбы России удостоверились, что в Украине восстановился функционал контрразведки и деятельности спецслужб, которые показали мастер-класс. Открыли лицо обнаглевших российских спецслужб для всего мира", - отметил заместитель генпрокурора.

Продолжение следует

Советник министра внутренних дел Шкиряк отметил, что в Украине немало журналистов и других лиц, которым грозит опасность, пользуются государственной охраной. Он отметил, что такую ​​охрану могут предоставить Аркадию Бабченко.

"Для этого нужно обращение человека, которому угрожает опасность. В Украине есть не один оппозиционный журналист или политический деятель, пользующийся государственной охраной украинских спецслужб. В случае необходимости она может быть предоставлена ​​такому человеку", - сообщил Шкиряк.

Преждевременно говорить о том, что украинские журналисты защищены, отметил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

Российская сторона указывает на пропагандистский эффект инсценировки убийства Бабченко

Он считает, что это утверждение будет справедливым, когда будут наказаны организаторы всех покушений на журналистов.

"Безнаказанность поборим тогда, когда накажут нападавших на журналистов. Сегодня, к сожалению, мы не можем назвать имена тех журналистов, нападников которых наказали. Мы хотим, чтобы спецслужбы выходили на площадки и отчитывались о нападениях на журналистов, об их защите", - подчеркнул глава союза.

Томиленко добавил, что журналисты-разведчики со всего мира будут исследовать, действительно ли СБУ задержала организатора убийцу, или же заказ преступления инсценировали ради политического пиара.

Реакция России

В России заведут дело за введение в заблуждение Следственного комитета по инсценированию убийства Бабченко. Такое мнение высказал журналист агентства УНИАН в Российской Федерации Роман Цимбалюк. Он добавил, что Бабченко необходимо предоставить круглосуточную охрану.

"Чтобы не случилось так, чтобы это попытались сделать в очередной раз, Аркадия нужно охранять и днем, и ночью. Есть случаи в нашем государстве, когда люди заканчивали иначе, не воскресая", - отметил Роман Цимбалюк.

Президент Порошенко поручил СБУ предоставить личную охрану Аркадию Бабченко и его семье

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по убийству Бабченко в Киеве. Российское Министерство иностранных дел призвало украинскую власть сделать все для расследования.

"Уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ в этой стране неуклонно растет, а их расследование не приводят к наказанию преступников", - говорилось в заявлении российского МИД.

Между тем в российском Министерстве иностранных дел уже заявили, что в истории Аркадия Бабченко "заложено пропагандисткский эффект". Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook. "То, что Бабченко жив, - лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандисткский эффект, очевидно", - написала Захарова.

Президент Украины Петр Порошенко поручил СБУ обеспечить журналисту Аркадию Бабченко и его семье круглосуточную охрану. Он поздравил Службу безопасности с блестящей операцией по сохранению жизни российского журналиста.

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В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter, что предотвращение покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко указывает, что источник попыток дестабилизации ситуации в Украине находится в РФ.

Ранее сообщалось, что Аркадия Бабченко якобы был убит тремя выстрелами в спину возле своей квартиры в Киеве.