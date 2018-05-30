30 мая 2018, среда

Убийство Аркадия Бабченко в Киеве. Спецэфир Радио НВ

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Убийство Аркадия Бабченко в Киеве. Спецэфир Радио НВ

Радио НВ проводит спецэфир памяти Аркадия Бабченко, который был убит выстрелами в спину в своем подъезде вечером 29 мая в Киеве.

Гости прямого эфира с 13:00 до 15:00 - Юрий Мацарский, работающий в Украине российский журналист и друг Аркадия Бабченко, и главный редактор НВ Виталий Сыч. 

 

Вечером во вторник, 29 мая, в Киеве был убит известный российский военный журналист Аркадий Бабченко, который в последнее время жил в Украине. Журналисту несколько раз выстрелили в спину на пороге квартиры, где он жил, в панельной многоэтажке на улице Никольско-Слободская (район метро Левобережная).

От полученных ранений Бабченко умер в машине скорой помощи. Аркадию был 41 год.По факту произошедшего открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Где вещает Радио НВ 

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