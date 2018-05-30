СБУ: Организатор покушения на Бабченко планировал совершить в Украине 30 убийств

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что организатор покушения на журналиста Аркадий Бабченко планировал совершить в Украине 30 убийств.

Об этом Грицак сообщил на пресс-конференции в среду.

"Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения - вдумайтесь в цифру - 30 лиц на территории Украины… Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв, но я не буду их называть", - цитирует Грицака Интерфакс-Украина.

29 мая вечером полиция сообщила об "убийстве" Бабченко при входе в свою квартиру в Киеве. Согласно легенде, его убили тремя выстрелами в спину.

По словам Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации, СБУ провела спецоперацию с целью сохранить жизнь журналисту. Бабченко выступил на брифинге, извинившись перед близкими за доставленные переживания.

СБУ уже задержала организатора "убийства" Бабченко, им оказался гражданин Украины "Г".

Гражданин "Г" предложил своему знакомому участнику антитеррористической операции на востоке Украины $30 000 и передал ему половину суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Организатора завербовали российские спецслужбы.

В СБУ заявили, что организатор покушения на журналиста планировал осуществить в Украине 30 убийств.