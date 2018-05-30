Спецоперация СБУ: "убитый" журналист Бабченко пришел на пресс-конференцию силовиков - видео

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, о смерти которого сообщалось ранее, пришел на пресс-конференцию украинских правоохранительных органов, посвященную его "убийству".

Как объяснил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, произошедшее было спланированной спецоперацией, которая проходила с повышенным уровнем конспирации.

Он также добавил, что организатор покушения задержан, а заказчик установлен.

Напомним, 29 мая появилась информация, что в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко.

В полиции сообщили, что очевидна версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

После этого в Кремле заявили, что Украина становится "очень опасным местом для работы журналистов".

Предотвращенное в Киеве покушение на журналиста Аркадия Бабченко – не только иллюстрация отличной работы лично Василия Грицака, офицеров СБУ, Нацполиции и ГПУ, но и ясный ответ на вопрос - постоянный источник попыток дестабилизации украинского общества расположен в России. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 30 мая 2018 г.

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. Будучи оппозиционно настроенным к властям РФ, в 2017 году он, опасаясь за свою жизнь, покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.