30 мая 2018, среда

Спецоперация СБУ: "убитый" журналист Бабченко пришел на пресс-конференцию силовиков - видео

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Спецоперация СБУ проходила с повышенным уровнем конспирации
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Спецоперация СБУ проходила с повышенным уровнем конспирации

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, о смерти которого сообщалось ранее, пришел на пресс-конференцию украинских правоохранительных органов, посвященную его "убийству".

Как объяснил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, произошедшее было спланированной спецоперацией, которая проходила с повышенным уровнем конспирации.

Он также добавил, что организатор покушения задержан, а заказчик установлен.

Напомним, 29 мая появилась информация, что в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко.

В полиции сообщили, что очевидна версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

После этого в Кремле заявили, что Украина становится "очень опасным местом для работы журналистов".

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. Будучи оппозиционно настроенным к властям РФ, в 2017 году он, опасаясь за свою жизнь, покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

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