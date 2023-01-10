Бои не на жизнь, а на смерть. Что происходит в Бахмуте и Соледаре 10 января, 21:00 Эксклюзив NV

Пришло время для очередного обновления по ситуации на поле боя

Воздушная/Ракетная война

Отметим позитив — Германия поставила в Херсон несколько мощных генераторов. К сожалению, это единственная хорошая новость, связанная с украинскими электросетями, которую я услышал за последние дни.

Видео дня

Путин и Суровикин продолжили свою кампанию воздушных и ракетных ударов. За последние 36 часов украинцы сообщили (если мои подсчеты верны) о 31 обстреле, плюс 73 обстрела БМ-27 Ураган и БМ-30 Смерч. Единственное отличие от прежних времен (примерно до периода 31 декабря — 3 января) состоит в том, что сейчас большая часть обстрелов приходится на населенные пункты в 10−20 км от линии фронта. Судите сами: села в Сумской области (обстреляно 144 ракетами), к западу от Луганска и к западу от Донецка, Никополь (обстреливаются и бомбятся чуть ли не каждый божий день уже несколько месяцев), плюс южнее Запорожья, Херсон… потому что величайший стратег нашего времени исчерпывает запас баллистических и крылатых ракет. Пожалуй, наиболее «цивилизованным» и «соответствующим действующим правилам ведения боевых действий» шагом стало применение против жителей города Херсона кассетных боеприпасов с зажигательной смесью.

Со своей стороны, украинцы продолжили свою HIMARS-кампанию. За последние два дня они поразили еще две цели в Токмаке, а также:

— Склад ВС РФ на заводе Гидромаш, Мелитополь, 8 января;

— Общежитие в Рубежном (сообщается о 14 человек убитыми), 8 января;

— Два других склада снабжения ВС РФ, 7 января.

Кроме того, выяснилось, что 31 декабря украинские М142 попали в спортзал в Лантратовке Луганской области, где размещались «чмобики». Один из выживших слил видео, на котором видно, как они спят и едят, а затем сцены после удара, в результате которого, по сообщениям, погибло не менее 50 человек. Тела быстро убрали, и любые связанные с этим сообщения строго запретили.

Относительно обоих ВВС: русские сообщают, что их ВВС «работают хорошо» — очевидно, против целей в районе Бахмута. Впрочем, принимая во внимание текущую погоду, это не совсем так: ВКС не любят летать в облаках или под ними. С другой стороны, учитывая, что ВВС Украины сообщили о 18 авиаударах 7 января и еще о 17 ударах 8-го… ну, возможно, они нашли достаточно чистые участки неба.

В Соледаре идут яростные и кровопролитные сражения

Наконец, украинские ПВО заявили, что сбили три российских вертолета — Ка-52, Ми-8 и Ми-24, а также три беспилотника Орлан-10: еще один Ка-52 был заявлен как сбитый сегодня утром «севернее Мелитополя», а позже — Ми-24. Со своей стороны, Keystone сops в Москве (так автор называет министерство обороны РФ — NV) заявили, что 8 января возле Веролюбовки (Донецкая область) был сбит украинский Ми-8.

С другой стороны, я больше не собираюсь тратить ни одного слова на анализ заявления Keystone сops об «убийстве 600 украинских военнослужащих в Краматорске». Позвольте мне просто заметить, что:

а) Я знаю, почему называю МО РФ «Keystone cops в Москве», но

б) возможно, это было первое боевое применение Торнадо-С, о которых несколько дней назад заявили, что они «в настоящее время уже на вооружении». Если русские в этом плане не врут (что они часто делают), и если они у них на самом деле имеются в производстве (и никакой «ручной сборки единичных экземпляров»), то дальность их ракет 9М542 должна быть в диапазоне 120 км, вот почему многие считают их «русской местью за HIMARS».

Битва за Донбасс

Тем временем в Соледаре и Бахмуте не только мороз (от -10°C до -20°C), но к тому же 4−5 января в районе Соледара выпал снег. Таким образом, любые фото и видео, демонстрирующие, скажем, «грязь», безусловно, были сделаны до этой даты.

В целом, артиллерийские дуэли идут почти по всей линии фронта, от Купянска на севере до (как минимум) Угледара на юге. В остальном же крупных боевых действий не наблюдается — по крайней мере, за одним большим исключением.

В Соледаре идут ожесточенные, яростные и кровопролитные сражения.

Два дня назад 3-я штурмовая бригада (плюс 46-я ОДШБ) ВСУ контратаковали и отбили главный комплекс соляных копей, нанеся русским огромные потери, а затем продолжили движение к селу Бахмутское. Судя по (неофициальным) украинским признаниям о том, что россияне захватили последнее вечером, похоже, эта вторая часть контратаки закончилась не очень хорошо.

По состоянию на утро 9 января, самые ожесточенные бои велись в районе местной горадминистрации.

Сообщают о тяжелых боях из Подгородного (здесь задействована ЧВК Вагнер). Как сообщается, украинцы были вынуждены уйти из этого села. Передают также, что они вернулись туда прошлой ночью…

Между тем, по данным народной разведки, самой большой проблемой ВСУ на этом участке является массовое развертывание автоматических гранатометов АГС-17 многочисленными российскими подразделениями.

О жестокости боев за Соледар можно судить по нескольким известным фактам, или, по крайней мере, слухам:

а) Для начала — после почти месячного перерыва — сейчас обе стороны размещают в этом районе танки.

б) Только 8 января Генштаб Украины сообщил о 500+ убитых русских, 3 сбитых вертолетах и ​​11 танках. Без сомнения, цифры этих потерь противника могут быть преувеличены, и я не нашел явных доказательств того, что в тот день русские потеряли хотя бы один вертолет, но: судя по видеозаписям тяжелых потерь, которые понесли российские наземные войска, я сомневаюсь, что украинцы преувеличивают в этом отношении.

в) Как обычно, если украинцы заявляют, что за один день на узком участке фронта было сбито много вертолетов ВКС, то это означает, что ВКС очень активны на этом участке, а ВКС активны в определенных районах только в том случае, если там идут очень интенсивные бои и дела действительно критичны для российских сухопутных войск.

г) В российских соцсетях можно найти сообщения о том, что с 30 декабря по 7 января они нанесли удары, в результате которых противник потерял 500 человек (убитыми и ранеными) во всех четырех батальонах 46-й ОДШБ в Соледаре, а также, что они подбили несколько Т-64 из 4-й и 17-й танковых бригад, а также несколько Т-72 из 61-й механизированной бригады (бывшая 61-я пехотная отдельная бригада).

И наконец

д) Последние несколько дней русские атакуют Соледар подразделениями ВДВ и спецназа, по-видимому, при поддержке 20-й гвардейской механизированной дивизии (и причем — всей дивизии, а не «только нескольких БТГ») и одной из их отдельных артиллерийских бригад, оснащенных реактивными системами залпового огня ТОС-1. Т. е. это не ЧВК Вагнера. А значит: это части ВДВ и спецназа, растерзанные в начале войны, а затем «восстановленные» с помощью чмобиков, резервистов, служивших в ВДВ лет 5−10 (или больше) назад. А 20-я гвардейская механизированная — одна из наиболее оснащенных частей ВС РФ…

Со стороны их противника — 46-я воздушно-десантная дивизия возникла путем интеграции военизированных формирований, первоначально созданных партией Свобода и Правым сектором, а 3-я штурмовая — это бывший полк Азов Национальной гвардии (конечно, последний был реорганизован и расширен после потери одного из его батальонов в Мариуполе).

Назвать это «сочетание» «заклятыми врагами» — значило бы ничего не сказать. «Ультранационалисты» с обеих сторон, к тому же у некоторых «огромное количество незакрытых счетов друг к другу, накопившихся за последние восемь лет…»

Перевод NV

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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