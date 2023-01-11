Соледар еще не захвачен. ISW опроверг заявления российской пропаганды и не считает неминуемым окружение Бахмута 11 января, 08:41 Спутниковый снимок Соледара по состоянию на 8 января 2023 (Фото:Sentinel-2 images)

Вопреки заявлениям российских военных пабликов, войска РФ и ЧВК Вагнера еще не захватили Соледар, и даже его гипотетическое взятие оккупантами еще не грозит Бахмуту неминуемым окружением.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 10 января.

Российские войска не захватили весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений россиян о том, что город пал и что Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении. Несколько российских источников утверждали, что 10 января силы ЧВК Вагнера продвинулись к западу от Соледара, однако даже Евгений Пригожин опроверг эти утверждения, отметив, что силы «вагнеровцев» все еще пытаются одолеть сплоченное сопротивление ВСУ в Соледаре. По состоянию на 10 января ISW может констатировать лишь визуальное подтверждение присутствия сил ЧВК Вагнера в центре Соледара. «Однако реальность контроля над местностью в Соледаре — квартал за кварталом — затемняется динамичным характером городских боев», — констатируют аналитики Института. Они также напоминают, что российские войска месяцами тщетно пытались добиться хоть сколько-нибудь значительных тактических успехов в районе Соледара. «Даже принимая за чистую монету самые обширные российские претензии [касающиеся якобы захвата города], взятие Соледара не предвещало бы немедленного окружения Бахмута, — напоминают эксперты Института. — Контроль над Соледаром не гарантирует российским силам установление контроля над критически важными украинскими наземными линиями коммуникаций с Бахмутом, как ранее отмечал ISW».

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Эксперты Института также детально анализируют сообщения о том, что генерал-полковник Александр Лапин, бывший командующий Центральным военным округом (ЦВО) армии РФ и российскими войсками в боях за Харьковскую и Донецкую области, назначен начальником штаба Сухопутных войск России. По данным российских СМИ, 9 января Лапин сменил на этой должности генерал-полковника Василия Тонкошкурова. Пока неясно, почему Тонкошкурова сняли с этой должности и какой будет его следующая роль, отмечают в ISW. И хотя официальные источники в Кремле и Минобороны РФ пока не подтвердили это назначение, оно было воспринято как факт среди российских «военкоров». Аналитики ISW допускают, что генерал Валерий Герасимов, скорее всего, останется начальником Генштаба Вооруженных сил РФ, а также что Лапин вряд ли будет напрямую командовать войсками в Украине, хотя конкретные его обязанности в нынешней фрагментированной структуре российского командования неясны.

Еще несколько выводов ISW о вероятном назначении Лапина и его роли в армии РФ:

Ранее эффективность Лапина в качестве командующего «ц ентральной» группировкой российских войск в Украине и командующего ЦВО вызвала споры после успешного украинского контрнаступления в Харьковской области и на севере Донецкой области в сентябре 2022 года. Тогда резко негативная реакция провоенного информационного пространства в РФ на провалы, приписываемые Лапину, послужила катализатором раскола между « силовиками» во главе с Рамзаном Кадыровым и спонсором ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и истеблишментом Минобороны России, который, по широко распространенному мнению « военкоров», представлял Лапин.

ентральной» группировкой российских войск в Украине и командующего ЦВО вызвала споры после успешного украинского контрнаступления в Харьковской области и на севере Донецкой области в сентябре 2022 года. Тогда резко негативная реакция провоенного информационного пространства в РФ на провалы, приписываемые Лапину, послужила катализатором раскола между силовиками» во главе с Рамзаном Кадыровым и спонсором ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и истеблишментом Минобороны России, который, по широко распространенному мнению военкоров», представлял Лапин. Назначение Лапина начальником штаба Сухопутных войск армии РФ может быть призвано стать противовесом растущему авторитету крыла « силовиков» в лице Пригожина и Кадырова, которые фактически имеют в своем распоряжении частные войска. Хотя Кремль временами дистанцировался от этого противостояния и даже обвинял Минобороны РФ в военных неудачах в Украине, Кремль, вероятно, сохраняет глубокую заинтересованность в укреплении общественного мнения об эффективности Минобороны.

силовиков» в лице Пригожина и Кадырова, которые фактически имеют в своем распоряжении частные войска. Хотя Кремль временами дистанцировался от этого противостояния и даже обвинял Минобороны РФ в военных неудачах в Украине, Кремль, вероятно, сохраняет глубокую заинтересованность в укреплении общественного мнения об эффективности Минобороны. Назначение Лапина, с другой стороны, может означать, что Минобороны России все чаще приходиться назначать на важные руководящие должности ранее опальных — или, как минимум, подвергавшихся резкой публичной критике — генералов. Так, бывший командующий Восточным военным округом армии РФ, генерал-полковник Александр Чайко, руководивший неудачными попытками России захватить Киев на ранних этапах войны, затем продолжил службу в качестве командующего Вооруженными силами России в Сирии. Генерал-полковник Андрей Сердюков, бывший командующий Воздушно-десантными войсками России ( ВДВ), теперь, похоже, сменил Чайко на посту командующего в ​​Сирии. Такие перестановки в целом могут свидетельствовать о системной нехватке генералов, более подходящих для высоких должностей.

генерал-полковник Александр Чайко, руководивший неудачными попытками России захватить Киев на ранних этапах войны, затем продолжил службу в качестве командующего Вооруженными силами России в Сирии. Генерал-полковник Андрей Сердюков, бывший командующий Воздушно-десантными войсками России ВДВ), теперь, похоже, сменил Чайко на посту командующего в ​​Сирии. Такие перестановки в целом могут свидетельствовать о системной нехватке генералов, более подходящих для высоких должностей. Известие о назначении Лапина породило новые расколы в и без того фрагментированном провоенном российском информационном пространстве. Так, бывший командир боевиков « ДНР» Игорь Гиркин назвал назначение Лапина « недоразумением». В ISW полагают, что такое кадровое решение, вероятно, усилит разрыв между военкорами, близкими к Кадырову и Пригожину, и теми военными блогерами РФ, которые более близки к Кремлю и Минобороны.

Один из бывший главарей «ДНР» и военный преступник Игорь Гиркин дал понять, что поддержал бы отстранение Владимира Путина от должности — на сегодняшний день это его самая прямая критика Путина. В то же время он оговорился, что выступает против смены руководителя страны во время войны, поскольку это приведет «к военной (и вскорости гражданской) катастрофе». «Но беда в том, что если кадровая политика президента останется неизменной — то военное поражение, увы, нас [Россию] ожидает в любом случае», — заявил Гиркин, критикуя Кремль за назначение ряда «вопиюще некомпетентных, вороватых, имеющих бизнес-интересы, родственников и собственность за границей» чиновников. «Критика Гиркина […] указывает на то, что растущее разочарование положением дел в ходе войны может достичь точки кипения среди ряда „военкоров“ после почти года военных действий», — констатируют эксперты ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

10 января в сводке Генштаба ВСУ впервые не было фразы о том, что со стороны Беларуси « признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено». В ISW обратили внимание, что Генштаб ВСУ впервые исключил эту формулировку из ежедневной сводки с тех пор, как 20 ноября возобновил доклады о состоянии российских сил в Беларуси. Хотя это может свидетельствовать о возможной подготовке России к наступлению на севере Украины, ISW считает, что такой ход событий на данный момент остается маловероятным;

признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено». В ISW обратили внимание, что Генштаб ВСУ впервые исключил эту формулировку из ежедневной сводки с тех пор, как 20 ноября возобновил доклады о состоянии российских сил в Беларуси. Хотя это может свидетельствовать о возможной подготовке России к наступлению на севере Украины, ISW считает, что такой ход событий на данный момент остается маловероятным; украинские войска продолжают наступление на линии Сватово-Кременная;

российские войска провели наземные атаки на линии фронта в Донецкой области и добились продвижения в районе Соледара, но не захватили город, несмотря на ложные заявления РФ;

Кремль продолжает отрицать, что российские власти готовятся к очередной волне частичной мобилизации;

российские оккупационные власти тщетно пытаются сдержать эффективное партизанское движение на оккупированных территориях.

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW