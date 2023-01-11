Соледар не находится под контролем армии РФ — спикер Восточной группировки ВСУ

11 января, 09:29
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый опроверг распространенную оккупантами информацию, что Соледар находится под контролем россиян.

Об этом сообщает Суспільне.

«Россияне говорят, что он под их контролем, это неправда. Детали в сводке Генштаба ждите», — сказал Череватый.

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Институт изучения войны ранее также сообщал, что, несмотря на заявления российских военных пабликов, войска РФ и ЧВК Вагнера еще не захватили Соледар, а также его гипотетическое взятие оккупантами еще не угрожает Бахмуту неизбежным окружением.

Бахмут и Соледар Донецкой области остаются самыми горячими точками фронта.

Оккупационные войска РФ сообщили о захвате Соледара 8 января. В ВСУ опровергли сообщения россиян о якобы оккупации города. 8 января замминистра обороны Анна Маляр заявила, что в городе сейчас «очень тяжело», но на некоторых участках восточного фронта украинские силы постепенно продвигаются вперед.

8 января Соледар посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Он побывал на позициях защитников Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Бахмута и Соледара, и обсудил ситуацию на этих участках фронта с командирами подразделений.

Соледар практически разрушен.

Соледар, расположенный примерно в 13 км северо-восточнее Бахмута — еще один город на востоке Украины, который российская армия превращает в руины в попытке захватить населенный пункт. До февральского вторжения РФ здесь жили около 11 тыс. человек в шесть раз меньше, чем в самом Бахмуте. С первых дней полномасштабной войны город оказался под постоянными российскими обстрелами. Отсюда уехало большинство жителей, еще в апреле остановило работу главное предприятие Соледара — завод Артемсоль, крупнейший производитель соли в Европе.

https://www.youtube.com/watch?v=h7vIacIAHDI
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Соледар Война России против Украины

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