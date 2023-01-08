«Очень тяжело в Соледаре». Маляр рассказала о ситуации на востоке

8 января, 13:14
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Дым поднимается над прифронтовым Соледаром в результате обстрелов, 5 января 2023 года (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

Дым поднимается над прифронтовым Соледаром в результате обстрелов, 5 января 2023 года (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

На востоке Украины ситуация остается сложной, но на некоторых участках Донецкой области украинские силы постепенно продвигаются вперед.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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«На некоторых участках донецкой области мы понемногу, шаг за шагом, продвигаемся вперед. А на некоторых наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные. Сконцентрировали они там немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области или, по крайней мере, с пропагандистской целью захватить хоть какой-нибудь населенный пункт. Сейчас очень тяжело в Соледаре», – написала она в Telegram-канале.

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Маляр отметила, что большинство украинской армии по состоянию на сегодняшний день - это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные.

«И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание реалиями войны. Все люди разные, потому и испытания проходят по-разному. Но все это ради нашей общей цели — сохранить государство победить», — подчеркнула она.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Минобороны Украины Донецкая область Украина-Россия Восток Украины Министерство обороны Украины Соледар Война на Донбассе Бахмут Война России против Украины Анна Маляр

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