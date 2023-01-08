«Очень тяжело в Соледаре». Маляр рассказала о ситуации на востоке 8 января, 13:14 Дым поднимается над прифронтовым Соледаром в результате обстрелов, 5 января 2023 года (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

На востоке Украины ситуация остается сложной, но на некоторых участках Донецкой области украинские силы постепенно продвигаются вперед.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«На некоторых участках донецкой области мы понемногу, шаг за шагом, продвигаемся вперед. А на некоторых наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные. Сконцентрировали они там немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области или, по крайней мере, с пропагандистской целью захватить хоть какой-нибудь населенный пункт. Сейчас очень тяжело в Соледаре», – написала она в Telegram-канале.

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Маляр отметила, что большинство украинской армии по состоянию на сегодняшний день - это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные.

«И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание реалиями войны. Все люди разные, потому и испытания проходят по-разному. Но все это ради нашей общей цели — сохранить государство победить», — подчеркнула она.