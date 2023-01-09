Генерал Сырский посетил военных в Бахмуте и Соледаре: в Сухопутных войсках ВСУ сообщили подробности

9 января, 08:58
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Генерал Сырский дал практические рекомендации украинским военным, которые держат оборону в Бахмуте и Соледаре (Фото:Сухопутные войска ВСУ/Facebook)

Генерал Сырский дал практические рекомендации украинским военным, которые держат оборону в Бахмуте и Соледаре (Фото:Сухопутные войска ВСУ/Facebook)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский посетил украинских военных, которые выполняют боевые задания в районе Бахмута и Соледара Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, он обсудил текущую ситуацию на этих участках фронта с командирами подразделений.

«В ходе работы были предоставлены практические рекомендации и определены дальнейшие действия по укреплению нашей обороноспособности», — добавили в Сухопутных войсках ВСУ.

Видео дня

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/pfbid0AD7oqDHVjUpZDvUxN7D88dm7pwhBmqkHccirXyck6q4w6iarijpjQfBFSy4KZ4SCl

Накануне о приезде Сырского к защитникам Бахмута и Соледара сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил бойцов наградами за стойкость и организовал на месте шаги, необходимые для укрепления обороны. В частности, перебрасывание дополнительных подразделений и усиление огня по оккупантам.

Бахмут и Соледар остаются самым горячими точками фронта.

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Оккупационные войска РФ сообщили о захвата Соледара 8 января. В ВСУ опровергли сообщения россиян о якобы оккупации города. 8 января замминистра обороны Анна Маляр заявила, что в городе сейчас «очень тяжело», но на некоторых участках восточного фронта украинские силы постепенно продвигаются вперед.

https://www.youtube.com/watch?v=V0e74sj1Wu0

Бахмут уже более полугода пытается взять под контроль армия РФ. Оккупанты бросают на это огромные силы, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Сырский заявлял, что украинским военнослужащим удалось сорвать планы оккупантов по захвату Соледара и окружению Бахмута в 2022 году, однако россияне не отказались от стремления захватить всю Донецкую область.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Соледар Бахмут Александр Сырский Война России против Украины

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