«Погибших никто не считает». Ситуация в Соледаре «критическая» — CNN 11 января, 00:36 По состоянию на вечер вторника неясно, какая часть города удерживается россиянами (Фото:State Border Guard Service Of Ukraine/via REUTERS)

В Соледаре Донецкой области ситуация критическая. В ходе тяжелых боев позиции и здания переходят из рук в руки, украинские защитники держат оборону, рассказал один из бойцов ВСУ CNN.

По словам военнослужащего 46-й воздушно-мобильной бригады, участвующей в обороне Соледара от массированного нападения российских войск и наемников ПВК Вагнера, ситуация в городе «критическая», а количество погибших сейчас настолько велико, что их «никто не считает».



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«Ситуация критическая. Трудно. Мы держимся до последнего», — сказал воин ВСУ журналистам.

Он описал динамическое поле боя, где постройки ежедневно переходят из рук в руки, а бойцы не могут уследить за числом погибших.

«Никто не скажет вам, сколько там убитых и раненых. Потому что никто не знает наверняка… Позиции постоянно увлекаются и перезахватываются. То, что сегодня было нашим зданием, завтра становится зданием Вагнера. В Соледаре никто не считает мертвых», — добавил он.

Также защитник Украины рассказал, что по состоянию на вечер вторника неясно, какая часть города удерживается россиянами.

«Никто не может точно сказать, кто куда тронулся и кто что содержит, потому что никто точно не знает. В городе есть огромная серая зона, которую все утверждают, что контролируют, но это просто пустые слова», — сказал боец.

Военный также рассказал, что ряды бойцов ВСУ в Соледаре пополняются, поскольку бои за город продолжаются.