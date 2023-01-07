Соледар остается украинским. В ВСУ опровергли сообщения о якобы оккупации города 7 января, 13:59 Дым над Соледаром после обстрела, 5 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Украинские военные продолжают контролировать Соледар Донецкой области. Сообщения россиян о якобы оккупации города — фейковые.

Об этом в субботу, 7 января, заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, возле города продолжаются тяжелые кровопролитные бои. С полуночи российские войска открывали огонь 76 раз, произошло 10 боестолкновений.

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«Наши вооруженные силы, командование делают все, чтобы нанести максимальный ущерб врагу в личном составе и технике. И делают все, чтобы выровнять тактическое положение и действовать согласно требованию оперативной обстановки. Детали будут, возможно, немного позже», — сказал Череватый.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона также отметил, что вокруг города продолжаются бои.

«Командование принимает максимальные меры, чтобы восстановить те положения, по которым частично враг имел успех. Точно знаем, какие меры предпринимаются, какие силы и кто присоединяется к этому», — рассказал Кириленко и призвал следить за сообщениями Генштаба.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Юрий Мысягин подтвердил в Telegram, что Соледар находится под контролем Украины.

А журналист Юрий Бутусов утром 7 января опубликовал в Telegram свое фото из Соледара и заявил, что 46-я отдельная десантно-штурмовая бригада уверенно защищает город.

На странице 46-й бригады в Telegram указано, что сообщения о захвате Соледара россиянами — это ложь, хотя оккупанты имеют определенное продвижение.

Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак косвенно подтвердил, что Соледар остается под контролем Украины. В своем Telegram он опубликовал пост со словом Соледар и эмодзи украинского флага.



Соледар находится примерно в 20 километрах на северо-восток от Бахмута, где продолжаются самые ожесточенные бои. ВСУ ежедневно уничтожают до 100 оккупантов на этом направлении.

В основном наступательные действия на Бахмут ведут боевики ЧВК Вагнер. Стремление захватить город может быть обусловлено желанием основателя этой незаконной группировки Евгений Пригожина завладеть местными шахтами, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

5 января российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессорки Сергею Шойгу ввести «режим прекращения огня» по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Реагируя на это, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-террорист Россия прикрывается Рождеством и хочет подогнать свою технику и солдат поближе к украинским позициям.

Уже через несколько минут после якобы начала действия «перемирия» стало известно о российском обстреле Херсона, в результате которого погиб спасатель. Также оккупанты ударили, в частности, по Краматорску и Кураховому в Донецкой области и одному из населенных пунктов Луганской области.