Сломанная челюсть и сбежавший подозреваемый. Все подробности нападения на Найема

В центре Киева в понедельник, 30 апреля, неизвестные совершили нападение на народного депутата Мустафу Найема. Инцидент произошел в результате дорожного конфликта. Позже у Найема диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга, депутата прооперировали.

НВ собрало все, что известно об этом происшествии на данный момент.

Что произошло

Инцидент произошел 30 апреля около 17:30, его подробности описал сам Найем в Facebook вскоре после происшествия. По словам депутата, на одном из перекрестков в центре столицы его машину несколько раз попытался подрезать черный внедорожник "кубик" [Mercedes-Benz G-Class – прим.ред.]

"Кубик на перекрёстке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попробовал подрезать. Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения, - написал Найем. - Если подрезают, ведут себя по-хамски и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось".

Позже в сети появилась видеозапись, на которой видно описанный Найемом конфликт – в частности момент, когда несколько мужчин окружили депутата и начали наносить ему удары в лицо.

При этом Мустафа Найем попросил не создавать ажиотаж вокруг происшествия и не связывать инцидент с его депутатскими полномочиями или политической деятельностью. Нардеп отметил, что не показывал нападавшим свое депутатское удостоверение и вызвал патрульных полицейских "как обычный гражданин".

В результате происшествия у Найема диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга, 1 мая его прооперировали, сообщили брат нардепа Маси Найем и депутат Сергей Лещенко.

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Кто подозреваемые

По факту инцидента полиция Киева начала уголовное производство. Вскоре после конфликта полицейские объявили план Перехват и задержали троих участников потасовки, еще одному удалось скрыться и в тот же вечер покинуть территорию Украины. Прокуратура Киева уже объявила подозрение задержанным.

"Событие, во время которого нардеп получил телесные повреждения, квалифицируют как хулиганство. Трех активных участников доставили в управление полиции. Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы", - отметили в отделе коммуникации полиции Киева.

Четвертый из нападавших на Найема – именно он сломал челюсть депутату – через несколько часов после конфликта покинул территорию Украины на самолете Киев-Баку, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, силовики не смогли помешать бегству, так как в это время еще работала следственно-оперативная группа и личность подозреваемого не была установлена.

В то же время сам Найем заявил, что полиции удалось идентифицировать нападавшего еще до его побега.

"Самое странное происходит с четвертым участником происшествия, который приехал "на подписку", непосредственно наносил удары и судя по всему был старшим в этой группе. Адреса регистрации парня полиции были известны, самого парня уже идентифицировали и обещали найти, но только что выяснилось, что он... скрылся и успел улететь в Баку рейсом из Борисполя", - написал Найем в Facebook.

По его словам, автомобиль BMW (АА 9559 МИ), на котором приехал пропавший участник схватки, во время операции Перехват не зафиксировали и авто до сих пор не найдено.

"Хотя все происходило в одно и то же время, и вторую машину нашли. Видео отслеживания автомобиля у следствия нет и оно не требовалось. Кроме этого, сам автомобиль был объявлен в розыск с большим опозданием", - заявил Найем.

Брат депутата Маси Найем обнародовал фото сбежавшего подозреваемого (в бордовой футболке). Сейчас он объявлен в розыск.

Позже с учетом травм, нанесенных Найему, полиция дополнительно возбудила уголовное дело по ст. 122 ч.1 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение средней степени), сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала 112 Украина.

Крищенко также уточнил, что двое из трех задержанных - граждане Российской Федерации 1999 и 1996 года рождения. Оба являются студентами и находятся на территории Украины по свидетельствам на проживание. Еще один нападавший - гражданин Украины, родился в Киеве.

По данным Украинской правды, одним из участников конфликта, который нанес телесные повреждения нардепу Найему и сбежал из Украины, может быть Магомед-Амин Саитов. Он является одним из основателей промоутерской компании BoomBox Promotions, которая представляет интересы нескольких боксеров. Среди них Хусейн Байсангуров - обладатель поясов Международного чемпиона по версии IBF и Континентального чемпиона WBA.

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Народные депутаты Сергей Лещенко и Мустафа Найем заявили, что им известно о попытках "замять" резонансный инцедент.

"Я знаю, что на нескольких людей в разных структурах уже вышли с предложением договориться - дело замять, парней отпустить и спустить на тормозах. Я искренне надеюсь, что и следователи, и прокуратура сейчас играют на стороне закона, а не на стороне договаривающихся", - написал Найем в своем Facebook.

"Поступают сигналы, что подозреваемые уже пытаются "порешать" вопрос. Хамство и деньги порождают вседозволенность, а потом - уголовные преступления. Если мы хотим быть нормальной страной, то единственный выход из ситуации - это необратимость наказания", - отметил Лещенко.