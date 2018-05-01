Нападение на Найема: полиция открыла производство по еще одной статье

По факту нападения задержаны три человека, двое из них - граждане РФ

По факту нападения на народного депутата Мустафу Найема, которое произошло 30 апреля в Киеве, полиция открыла еще одно уголовное производство.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире 112 Украина.

"Сразу (по факту нападения на Найема, - ред.) было возбуждено дело по ст. 296 ч.2 (хулиганство группой лиц) и после того, как поступила информация от врачей, дополнительно возбуждено дело по ст 122 ч.1 (умышленное телесное повреждение средней степени)", - сообщил он.

Крищенко уточнил, что сейчас по факту нападения задержаны три человека, двое из них - граждане Российской Федерации 1999 и 1996 года рождения. Оба - студенты одного из вузов, находящиеся на территории Украины по свидетельствам на проживание, еще один - гражданин Украины, родился в Киеве.

Проводятся розыскные действия с целью задержания еще одного лица, причастного к нападению на Найема.

"Его личность установлена, проводятся розыскные действия с целью задержания. Если мы в течение суток его не задержим, ему будет заочно объявлено о подозрении и объявлено в розыск", - сообщил Крищенко.

Напомним, что 30 апреля было совершено нападение на народного депутата Мустафу Найема, ему сломали челюсть. Нардеп объяснил, что это был исключительно дорожный конфликт и его профессиональная деятельность здесь ни при чем. Полиция Киева начала уголовное производство.