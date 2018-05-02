Суд отправил под домашний ночной арест второго подозреваемого в нападении на Найема

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Подозреваемый в нападении на депутата Найема 19-летний Ахмет Саитов
Фото: Ульяна Бойчук/Громадське

Подозреваемый в нападении на депутата Найема 19-летний Ахмет Саитов

Шевченковский районный суд Киева постановил взять под домашний ночной арест второго фигуранта дела о нападении на народного депутата Мустафу Найема - Ахмеда-Абубакаровича Саитова.

Как сообщает ТСН, 19-летнему Саитову запрещено выезжать за пределы Киева, а также оставлять свое жилье с 23.00 до 6 утра. Также он по вызову должен являться к следователю, прокурору и суду.

Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого без альтернативы внесения залога в связи с тем, что уголовное правонарушение связано с применением насилия.

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Напомним, что гражданина РФ Магомеда Салиха Саитова взяли под домашний арест до 30 июня.

30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в центре Киева группа лиц напала на народного депутата Мустафу Найема. Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам". Один из участников конфликта, которого задержала полиция, вылетел из Украины в Баку.

Нардеп объяснил, что это был исключительно дорожный конфликт и его профессиональная деятельность здесь ни к чему.

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