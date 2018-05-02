Нападение на Найема: одного из подозреваемых суд взял под домашний арест

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста одному из пяти нападавщих на народного депутата Мустафу Найема - гражданина РФ Магомеда Салиха Саитова арестовали до 30 июня.

Об этом рассказал из зала суда брат пострадавшего Маси Найем.

Подозреваемому инкриминируют ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство, совершенное группой лиц.

В то же время суд постановил отказать в ходатайстве прокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, участнику нападения запретили круглосуточно покидать место жительства и обязатели носить электронный браслет и сдать паспорта до 30 июня 2018 года.

Напомним, нападение на Найема было совершено 30 апреля. Ему сломали челюсть. Нардеп объяснил, что это был исключительно дорожный конфликт и его профессиональная деятельность здесь ни к чему.

Позже Найем заявил, что один из участников конфликта, которого задержала полиция, вылетел из Украины в Баку. Найем выразил удивление, как участник первого эпизода драки Магомед-Амин Саитов успел вылететь из Киева.

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