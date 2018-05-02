Нападение на нардепа Найема: полиция объявила в розыск одного из подозреваемых

На Найема напали в центре Киева

Полиция объявила в розыск одного из подозреваемых в нападении на народного депутата Мустафу Найема Магомеда-Амина Саитова.

Согласно информации Министерства внутренних дел, с 1 мая он скрывается от органов досудебного расследования.

Саитов подозревается по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч. 1 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) УК Украины. Мера пресечения в отношении него не избиралась.

Ведомство также разместило его фото.

Напомним, 30 апреля в центре Киева неизвестные совершили нападение на народного депутата Мустафу Найема. Инцидент произошел в результате дорожного конфликта. Позже у Найема диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга, депутата прооперировали.

Вскоре после конфликта полицейские объявили план Перехват и задержали троих участников потасовки, еще одному удалось скрыться и в тот же вечер покинуть территорию Украины.

Брат депутата Маси Найем обнародовал фото сбежавшего подозреваемого.