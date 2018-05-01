Сотрясение мозга и боль в спине. Брат Найема рассказал о состоянии депутата после нападения

Депутат Верховной Рады Мустафа Найем, на которого 30 апреля совершили нападение в результате дорожного конфликта, был прооперирован.

Об этом в Facebook сообщил его брат Маси Найем.

"В Мустафы сотрясение. Начались боли в спине. Операция прошла, колют обезболивающее", - написал Маси Найем.

По его словам, вместе с адвокатом до пяти часов утра Мустафа свидетельствовал в полиции.

Маси Найем просит о помощи свидетелей инцидента и предоставлении записей видеокамер.

"Нужны любые видео, свидетели инцидента. У кого есть знакомые в Арене, кому принадлежат рестораны, может, видеорегистраторы и другое - это очень важно, дайте, пожалуйста, контакты", - написал брат депутата.

Напомним, что 30 апреля было совершено нападение на народного депутата Мустафу Найема, ему сломали челюсть. Нардеп объяснил, что это был исключительно дорожный конфликт и его профессиональная деятельность здесь ни при чем.

Полиция возбудила два дела: по ст. 296 ч.2 (хулиганство группой лиц) и по ст 122 ч.1 (умышленное телесное повреждение средней степени).