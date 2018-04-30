В центре Киева совершено нападение на Мустафу Найема, депутату сломали челюсть

В центре Киева неизвестные совершили нападение на народного депутата Мустафу Найема. Инцидент произошел в результате конфликта на дороге.

Об этом сообщает Громадське.

Депутат с травмами находится в отделении скорой помощи.

"Передо мной ехала машина, возможно, сопровождения. Водитель несколько раз пытался нарушить правила дорожного движения, "подрезать" меня. Я остановился, подошел поговорить с ним, потом вызвал полицию. Пока она ехала, на место приехали еще несколько человек, что было дальше помню не очень хорошо - получил сильный удар, и не один. Какие травмы - пока не понимаю, но очень сильно болит голова и наверняка что-то с челюстью", - рассказал Найем изданию.

Председатель патрульной полиции Киева Юрий Зозуля подтвердил факт нападения на депутата. По его словам, подозреваемые сначала скрылись с места инцидента, однако полиция их задержала.

"В целом четверо задержанных. Дело по определенной статье уже потом квалифицируют, но похоже, что это - хулиганские действия", - сказал Зозуля.

На своей странице в Facebook Найем также прокомментировал инцидент и отметил, что это был обычный дорожный конфликт, никак не связанный с его деятельностью.

"Большая просьба не создавать ажиотаж. Комментариев, фотографий и трагических рассказов не будет. Это не касается моих депутатских полномочий, удостоверение не предъявлял и это не связано с моей политической деятельностью", - уточнил депутат.

Ранее сообщалось, что полиция Киева приняла от Витренко заявление о нападении.